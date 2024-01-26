На этой неделе общественный транспорт Казани перевез на 14% больше пассажиров

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В Казани за период с 22 по 25 января включительно общественный транспорт перевез 2,8 млн пассажиров, что на 14% больше, чем за четыре рабочих дня до начала обильного снегопада. Об этом передает пресс-служба мэрии.

«Общественный транспорт после обильных снегопадов постепенно возвращается к утвержденному графику. Остановки чистят, но есть определенные проблемные места, где мешают уборке снега припаркованные автомобили», — отметил председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров.

Рост пассажиропотока на этой неделе составил 17-23%. Так, автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном в четверг 25 января воспользовались 728 тыс. пассажиров, тогда как в четверг 11 января пассажиропоток был меньше на 119 тыс. пассажиров, или на 20%.