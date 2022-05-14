Из-за Казанского марафона метро начнет работу на полчаса раньше

Утром в воскресенье метрополитен столицы Татарстана начнет работу раньше из-за Казанского марафона.

«15 мая метрополитен начнет работу в 05:30», - сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Ранее сообщалось, что из-за марафона в Казани изменится схема движения троллейбусов №2, 6, 7, 8, 12.

Напомним, в Казанском марафоне, который пройдет 14 и 15 мая, планируется участие около 12 тыс. спортсменов со всей России и из 16 других стран.