Из-за дорожных работ в Казани до конца мая перекроют участок ул. 2-я Туринская

В Казани до конца мая ограничат движение транспорта по улице 2-я Туринская. Временные неудобства связаны с тем, что на участке проведут работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 20 по 31 мая будет полностью закрыта проезжая часть от здания №64 до здания №12а по улице Карбышева.

В связи со строительством тепловода на 2-й Туринской также временно изменится схема движения автобусов №74.

Ранее сообщалось, что улицу Московская в Казани открыли для движения транспорта. Напомним, ограничения действовали там с 25 апреля.