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Из-за дорожных работ в Казани до конца мая перекроют участок ул. 2-я Туринская
В Казани до конца мая ограничат движение транспорта по улице 2-я Туринская. Временные неудобства связаны с тем, что на участке проведут работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Так, с 20 по 31 мая будет полностью закрыта проезжая часть от здания №64 до здания №12а по улице Карбышева.
В связи со строительством тепловода на 2-й Туринской также временно изменится схема движения автобусов №74.
Ранее сообщалось, что улицу Московская в Казани открыли для движения транспорта. Напомним, ограничения действовали там с 25 апреля.
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