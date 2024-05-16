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В Казани на время поменяется схема движения автобусов №74
В Казани с 20 мая на время изменят схему движения автобусов маршрута №74 «ДВВС – 10-й микрорайон». Данная мера необходима, чтобы провести строительные работы тепловода на улице 2-й Туринской.
Как сообщили в комитете по транспорту Казани, автобус №74 будет ездить по схеме: Оренбургский тракт – ул. Танковая – ул. Хусаина Мавлютова – ул. Братьев Касимовых – ул. Карбышева – ул. Профессора Камая – ул.Хусаина Мавлютова – проспект Победы и далее по маршруту.
Обратная схема маршрута следующая: ул. Хусаина Мавлютова – ул. Профессора Камая – ул. Карбышева – ул. Братьев Касимовых – ул. Хусаина Мавлютова – ул. Танковая и далее по маршруту.
При этом график курирования автобусов не изменится, заверили в комитете.
Ранее сообщалось, что улицу Московская в Казани открыли для движения транспорта. Напомним, ограничения действовали там с 25 апреля.
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