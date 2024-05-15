Улицу Московская в Казани открыли для движения транспорта

В Казани открыли для движения транспорта улицу Московская. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информ».

Напомним, на этой улице ограничения действовали с 25 апреля. Меры вводили, чтобы реконструировать сети водоснабжения на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан.

Из-за этого автобусы маршрута №6, 35, 35а, 47 временно следовали по Лево-Булачной и Право-Булачной, автобусы №2, 30, 63, 72 – по ул. Габдуллы Тукая в обоих направлениях, автобусы №5, 23, 56, 91 – по улицам Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Московская в обоих направлениях.

Теперь общественный транспорт вышеупомянутых маршрутов вновь должен начать двигаться по «старой схеме».