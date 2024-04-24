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В Казани с 25 апреля изменится схема движения автобусов по ул. Московская
В Казани с завтрашнего дня, 25 апреля, временно изменится схема движения автобусов по ул. Московская. Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей водоснабжения на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан, рассказали в телеграм-канале Комитета по транспорту.
В результате автобусы маршрута №6, 35, 35а, 47 будут следовать по Лево-Булачной и Право-Булачной, автобусы №2, 30, 63, 72 – по ул. Габдуллы Тукая в обоих направлениях, автобусы №5, 23, 56, 91 – по улицам Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Московская в обоих направлениях.
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