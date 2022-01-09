Из-за беспорядков в Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков

В Казахстане в целях безопасности в связи с массовыми протестами временно приостанавливается работа обменных пунктов, заявили в нацбанке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — сказано в заявлении.

В учреждении отметили, что с 10 января 2022 года в штатном режиме запустят платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, включая пенсии, зарплаты и пособия.

Это позволит обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории республики.

«Национальный Банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса», — добавили в Нацбанке Казахстана.

В учреждении подчеркнули, что по мере стабилизации ситуации с беспорядками в городе Алматы и других регионах будут приняты все меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

8 января в городе Алматы установили блокпосты, военную технику и перекрыли проезд в аэропорт, который приостановил работу в штатном режиме до 10 января.