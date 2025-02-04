Из-за аномального тепла в Казанском зоопарке проснулся бурый медведь Фома

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В Казанском зооботсаду после всего полутора месяцев зимней спячки проснулся бурый медведь Фома. Специалисты зоопарка рассказали, что впервые это произошло так рано, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Для нас самих — это первый опыт, поэтому будем наблюдать за поведением и состоянием медведя. Сейчас, к слову, он чувствует себя хорошо», — пояснили зоологи.

Этой зимой Фома ушел в спячку довольно поздно, в середине декабря. Несмотря на преждевременное пробуждение, есть шанс, что при наступлении морозной погоды медведь снова заснет, однако сон его будет уже не таким глубоким. Большую часть дня хищник будет дремать, а изредка станет выходить, чтобы подкрепиться, отметили сотрудники зоопарка.

На данный момент медведь Фома, которому 23 года, является единственным обитателем зооботсада, впадающим в зимний сон. В отличие от него, семнадцатилетняя бурая медведица Маша, проживающая на исторической территории зоопарка, никогда не впадает в спячку.

В конце января в Татарстане были побиты три температурных рекорда подряд. Но уже сегодня ночью столбики термометров опустились до 7 градусов ниже нуля. По информации Гидрометцентра РТ, скоро в республике под воздействием антициклона установится морозная погода с ночными температурами от -14 до -19 градусов и дневными — от -4 до -9.

Видео: t.me/kazanzoo1806.