Из Новошешминского района РТ на СВО отправили авто для эвакуации, генераторы и рации

Из Новошешминского района Татарстана отправлена очередная партия помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. В состав груза вошли автомобиль для эвакуации раненых, генераторы, рации, строительные материалы, полиэтилен, а также гостинцы от земляков – теплые вещи и продукты.

Груз сопровождали представители района: руководитель исполкома Ринат Фасахов, главы Зиреклинского и Тубылгытауского сельских поселений, а также волонтеры. Маршрут следования проходит через Курск, Северодонецк, Луганск, Донецк и Волноваху.

«Каждая коробка, каждый предмет – это ваши руки, ваши сердца, ваша вера в победу. Спасибо, дорогие земляки, кто не остался в стороне: помогал закупать, упаковывать, грузить. Пожелаем волонтёрам безопасной дороги! Наши бойцы, принимайте пламенный привет с малой родины! Мы ждем вас живыми-здоровыми. Вместе – сила. Вместе – непобедимы», – прокомментировал отправку помощи глава Новошешминского района Вячеслав Козлов.

В районе продолжается сбор помощи. Жители активно участвуют в закупках и формировании грузов, заявили в районной администрации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, 3 марта этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.