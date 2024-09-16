Из Нижнекамска в зону СВО отправились 14 бойцов-контрактников

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске 14 человек подписали контракты с Министерством обороны РФ и отправились в свои подразделения. Очередная отправка контрактников прошла сегодня. Родные, военный комиссар, представители духовенства и организации «Боевое братство» сказали им напутственные слова.

Новобранцев провожали их матери, жены, сестры, братья, коллеги и друзья. Каждый боец уверен, что они сделали правильный выбор. «Нас мало, но мы в тельняшках», — сказал Рафаэль Файзуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Идти туда не страшно, это настоящий мужской поступок. У меня там дядька, так что идем к нему. Помогать своим. Победа будет за нами», — убежден Кирилл Шляпин.

«Приехал к сестре и решил: Родина-мать зовет. Кто, кроме нас? Я прапорщик, 18 лет прослужил. Идем, чтобы наши пацаны не гибли и [потому что] за нашу Родину обидно. Всё равно мы победим», — заявил Валерий Курбаткин.

Валерия, помимо родных, провожал глава Сосновского сельского поселения. Он сообщил, что с начала спецоперации Валерий уже 11-й местный житель, пошедший в Российскую армию. Поступок его чиновник уважает и считает контрактника настоящим героем.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Из-за идейных соображений, из-за патриотических чувств решил пойти на СВО. Потому что наша армия, наша Родина нуждается в таких людях, как он, потому что на таких людях держится наша страна», — убежден глава Сосновского сельского поселения Анатолий Бурчин.

«Сегодня у нас очередная команда наших нижнекамцев убыла на военную службу по контракту, в количестве 14 человек. А так команда состояла из 16 человек, еще двое выдвигаются с Удмуртии. Самостоятельно прибудут в Казань на пункт сбора по контракту за документами. Ребята будут проходить службу в различных подразделениях. В основном это Заполярье, одна из бригад Северного флота, ВДВ и подразделения Центрального военного округа», — рассказал военный комиссар Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Желаю вам, чтобы в душе у каждого были мужество, честность, справедливость, отвага и, самое главное, присущая русскому это человечность. Всем родным и близким хочу пожелать терпения, веры и надежды. Как говорил генерал Каппель: „Мы врага били, бьем и будем бить“ (цитата из песни, звучащей в фильме 1937 года «Дума про казака Голоту», никак не связанная с генералом — прим. Т-и)», — пожелал военком.

Контрактники направятся в свои подразделения. Там они пройдут учебный курс и уже после станут полноценными бойцами.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру