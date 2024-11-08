Из Елабуги бойцам отправили более 60 автомобилей с начала СВО

Из Елабужского района с начала проведения спецоперации отправлено более 60 автомобилей, а также 5 тележек, 1 экскаватор-погрузчик, 9 мотоциклов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Елабужского района.

Также с начала СВО организована отправка гуманитарной помощи мобилизованным, контрактникам и добровольцам, собрана помощь на общую сумму 331,6 млн рублей. Помимо техники, бойцы получили экипировку, квадрокоптеры, планшеты, тепловизоры, бензопилы, спальники, мультитулы, прицелы, шуруповерты, приборы ночного видения, инструменты, 19 куполов, 29 антидроновых ружья, генераторы, квадрокоптеры.

Всего в СВО принимают участие 688 жителей Елабужского района (252 мобилизованных, 436 контрактников, в том числе в батальонах «Алга» — 7 человек, «Тимер» —5 человек, «Ахмат» — 5 человек, «25 Армия» — 411 человек, другие воинские части — 8 человек).

Неравнодушные граждане и предприятия направляют средства, дополнительное оборудование, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и много другое как на нужды военнослужащих, так и в качестве гуманитарной помощи пострадавшим людям на новых территориях.

Также Елабужский район направляет гуманитарную помощь жителям Лисичанска на сумму 557 тыс. рублей, жителям Рубежного на сумму 268 тыс. рублей.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.