Из Дрожжановского района на СВО ушли 200 контрактников

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В Вооруженных силах РФ по контракту служат порядка 200 мужчин из Дрожжановского района. Все они ушли на службу по собственному желанию.

Военный комиссар Буинского и Дрожжановского районов Радик Тухфатуллин пояснил, что в Дрожжановском районе при заключении контракта можно обратиться в военкомат, к главам сельских поселений, районную администрацию или к военному переписчику Нуршат Салиховой, которая находится в здании Стародрожжановского сельского поселения. Везде будет доведена вся информация с изложением основ службы по контракту.

Также для желающих служить по контракту есть возможность оставить заявку на сайте «Госуслуги». При наличии каких-либо вопросов можно позвонить по номерам 117, 122. Работает и горячая линия: 8 (800) 222-59-00. Номера телефонов военкомата Дрожжановского района: 8 (843-75) 2-23-09, 8-9270-36-46-78.

Для оформления службы по контракту нужно написать заявление, пройти медицинское освидетельствование.

«Хочу отметить, что заключить контракт и поступить на военную службу — это не сразу отправляться на специальную военную операцию. В любом случае, сначала пройдешь подготовку», — отметил военком.

По его словам, все военнослужащие, проходящие службу по контракту, имеют социальные льготы и гарантии.

«Их много. По медицинским, образовательным направлениям. Имеющим детей предоставляются различные льготы, возможность поступления в учебное заведение, бесплатное участие в различных мероприятиях и многое другое. Бойцу присуждается звание ветерана и право досрочного выхода на пенсию. Для тех, кто проходит этот вид службы, предусмотрены различные выплаты — федеральные, региональные и муниципальные. Буквально на днях Правительство Татарстана приняло решение увеличить единовременную выплату для граждан, желающих подписать контракт. Сейчас ее размер может достигать 1,5 миллиона рублей. Новая мера поддержки будет действовать до 31 июля 2024 года. От муниципалитета выплачивается 150 тыс. рублей», — пояснил Радик Тухфатуллин.

Район поддерживает связь с бойцами, проходящими службу по контракту.

«Мы постоянно общаемся с ребятами-земляками, проходящими службу по контракту. В зависимости от потребностей отправляем гуманитарную помощь. Все прекрасно понимают, что военная служба по контракту — это настоящее мужское дело. Ведь славную историю нашей страны невозможно представить без мужских подвигов», — заключил он.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. Помимо того, что в Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.