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На строительство пристани в Чистополе направят еще 237 млн рублей
На строительство пассажирской пристани в Чистополе направят еще порядка 237 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчик должен провести работы на объекте до 1 декабря 2025 года. Согласно смете, ему предстоит устройство вертикальной стенки, комплекс общестроителььных и отделочных работ, установка охранно-пожарной сигнализации, поставка технологического оборудования, устройство наружного освещения, сетей связи, инфраструктуры, в том числе дороги. Также планируется водопонижение и благоустройство территории.
Работы профинансируют из бюджета Татарстана.
Напомним, что ход строительства пристани в Чистополе в августе оценил Раис республики Рустам Минниханов.
Предполагается, что появление пассажирской пристани положительно повлияет на туристическую привлекательность Чистополя. В навигационный период она будет выполнять свои основные функции, а в остальное время здание будет использоваться под подростковый клуб.
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