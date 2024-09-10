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Все для сохранения жизни бойцов: из Челнов отправили пять фур гумпомощи
Автогигант Набережных Челнов собрал для подшефных воинских частей пять фур гуманитарной помощи общим весом 82 тонны. Это уже десятая по счету партия груза с начала спецоперации. Всего с начала СВО предприятием была направлена гумпомощь на общую сумму порядка 800 млн рублей весом свыше 1 тыс. тонн.
Директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что в настоящее время в зоне СВО служат свыше 330 представителей компании.
«Прошел тот период, когда мы посылали тушенку, макароны, сгущенку — солдаты у нас питанием обеспечены. Сегодня мы везем только то, что им нужно на фронте: строительные материалы, средства радиоэлектронной борьбы, резину, запчасти — все для сохранения жизни во время выполнения боевой задачи», — отметил Когогин.
Так, в очередную партию вошли легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач КАМАЗ, колеса и запчасти для грузовиков, маскировочные сети, системы радиоэлектронной борьбы и другие позиции.
«Я общаюсь с нашими войсковыми частями, где служат наши челнинцы. Могу сказать, что они очень высоко оценивают вашу помощь и поддержку. То, что вы направляете технические средства, средства РЭБ, другие сложные приборы, спасает не одну человеческую жизнь», — сказал мэр города Наиль Магдеев.
С 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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