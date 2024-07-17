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Из Буинска на военную службу проводили новую группу контрактников
С раннего утра возле буинского районного военного комиссариата собрались несколько крепких мужчин разного возраста. Это вновь набранные военнослужащие-контрактники. Настал день их отправки на службу в российской армии.
В числе новобранцев-контрактников отбывает на службу буинец Тимур, будущему защитнику всего 21 год. Он окончил Буинский ветеринарный техникум, успел устроиться на работу.
«В родном Камышине я работал слесарем на Буинском элеваторе. Заявление на службу по контракту подавал в военкомате. Прошел медосмотр, сдал в поликлинике все необходимые анализы. После этого здесь, в помещении пункта отбора, прошел также проверку на профессиональную пригодность. Вскоре на меня был издан соответствующий приказ. Мне позвонили из пункта отбора с просьбой прийти сегодня утром для отправки в воинскую часть», — рассказал Тимур.
По совпадению Тимур уходит на службу вместе со своим одноклассником Ильнаром, они до седьмого класса учились вместе. Ильнар не многословен, сказал только, что это его долг — защищать Родину.
Проводить защитников родины собрались родные и близкие, представители организаций, в которых трудились контрактники. Среди них генеральный директор Буинского элеватора Газинур Хакимов — он и сегодня с гордостью провожал своего сотрудника Тимура.
«Провожаем всем коллективом нашего сотрудника, как и обещал, единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей передал, семье обязательно будем помогать, вот сегодня отвезем зерно на кормление, у них много скотины, да и в дальнейшем будем помогать», — заявил Хакимов.
Сегодня из военкомата проводили четверых контрактников, двое из них будут служить в именном батальоне «Батыр». Всего с начала года из района ушли больше 50-ти буинцев, заключивших контракт.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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