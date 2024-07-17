Из Буинска на военную службу проводили новую группу контрактников

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

С раннего утра возле буинского районного военного комиссариата собрались несколько крепких мужчин разного возраста. Это вновь набранные военнослужащие-контрактники. Настал день их отправки на службу в российской армии.

В числе новобранцев-контрактников отбывает на службу буинец Тимур, будущему защитнику всего 21 год. Он окончил Буинский ветеринарный техникум, успел устроиться на работу.

«В родном Камышине я работал слесарем на Буинском элеваторе. Заявление на службу по контракту подавал в военкомате. Прошел медосмотр, сдал в поликлинике все необходимые анализы. После этого здесь, в помещении пункта отбора, прошел также проверку на профессиональную пригодность. Вскоре на меня был издан соответствующий приказ. Мне позвонили из пункта отбора с просьбой прийти сегодня утром для отправки в воинскую часть», — рассказал Тимур.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

По совпадению Тимур уходит на службу вместе со своим одноклассником Ильнаром, они до седьмого класса учились вместе. Ильнар не многословен, сказал только, что это его долг — защищать Родину.

Проводить защитников родины собрались родные и близкие, представители организаций, в которых трудились контрактники. Среди них генеральный директор Буинского элеватора Газинур Хакимов — он и сегодня с гордостью провожал своего сотрудника Тимура.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«Провожаем всем коллективом нашего сотрудника, как и обещал, единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей передал, семье обязательно будем помогать, вот сегодня отвезем зерно на кормление, у них много скотины, да и в дальнейшем будем помогать», — заявил Хакимов.

Сегодня из военкомата проводили четверых контрактников, двое из них будут служить в именном батальоне «Батыр». Всего с начала года из района ушли больше 50-ти буинцев, заключивших контракт.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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