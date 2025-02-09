Из Банка Англии изъяли 8 тыс. золотых слитков, опасаясь последствий от Трампа

С конца 2024 года трейдеры изъяли из Банка Англии около 8 тыс. слитков золота (2% от запасов кредитной организации), боясь последствий внешней политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Большое количество запросов на продажу стало поступать, когда стоимость золота фьючерсах в Нью-Йорке сильно превысила наличную цену в Лондоне, сказал замуправляющего английским банком Дэйв Рамсден. По его мнению, трейдеры хотят просто заработать на разнице в ценах.

Он также отметил, что из-за большого количества запросов изъятие слитков золота затруднено. Сейчас все слоты забронировали, а транспортировка драгметалла может занять много времени.

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Ставки составили 25% и 10% соответственно. В этот момент подорожало золото – до 2876 долларов за унцию, что стало новым рекордом за всю историю драгметалла. Как считает экономист Михаил Беляев, золото может еще подорожать, но не через 1-2 месяца. Стоит ли хранить сбережения в золоте или криптовалюте – в материале «Татар-информа».

Также Беляев назвал выгодный инструмент для вложения денег.