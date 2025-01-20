Экономист объяснил, стоит ли хранить сбережения в золоте или криптовалюте

Золото может подорожать в долгосрочной перспективе, но это произойдет не через 1-2 месяца, а на горизонте 2-5 лет. Таким мнением с «Татар-информом» поделился финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Золото не является таким вот абсолютным мерилом. Мы видим, что оно достаточно подвержено влиянию конъектуры, то повышается стоимость грамма золота, то снижается. Однозначно сказать, что будет подорожание золота, сказать трудно. В долгосрочной перспективе драгметаллы дорожают, хотя если мы посмотрим на длинном периоде, то мы увидим времена и значительных подъемов, и значительных падений. И даже недавно мы это видели, когда золото летом стоило 3 тыс. долларов за унцию, а сейчас 2,7 тыс. долларов за унцию, и оно опять подрастает», – предположил Беляев.

Говоря о криптовалюте, финансовый аналитик отметил, что рассчитывать на космический рост того же биткоина не стоит.

«Что касается криптовалюты, то, видимо, есть расчет на то, что криптовалюта когда-то рухнет, но во всяком случае, биткоин, потому что значительное количество людей уже вложили туда средства. Причем по значительной цене. Видимо в районе 100 (тыс. долларов – прим. «Т-и») он будет удерживаться. Возможно и дальнейшее подорожание биткоина, хотя рассчитывать на него, особенно на его космический рост тоже не стоит. Этих криптовалют очень много, и, если будет слишком высокая цена за единицу, то это сдержит приобретение. Но во всяком случае, это очень большой риск!», – подчеркнул эксперт.