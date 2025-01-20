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Экономист назвал выгодный инструмент для вложения денег
До тех пор, пока ЦБ РФ будет удерживать высокую ключевую ставку, россиянам выгоднее хранить сбережения на банковском депозите. Таким мнением с «Татар-информом» поделился финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Пока у нас держится высокая ключевая ставка, индивидуальным инвесторам это дает возможность зарабатывать на своих вложениях в банке, то есть до 20%. На мой взгляд, вложение денег в банковский депозит предпочтительнее, чем вложения в доллар», – считает экономист.
По его словам, сбережения, хранимые на банковском вкладе трудно сберечь от инфляции, но вложения в другие финансовые инструменты могут потребовать других знаний и ежедневной работы.
«Конечно, (держа деньги – прим. Т-и) в банке, защитить себя от инфляции очень трудно, но тогда нужно уходить в другие финансовые инструменты, которые требуют другой экспертизы, других знаний, другой, практически ежедневной работы. И для большинства людей, на мой взгляд, более выгодного и простого финансового инструмента, чем вложения в банковский депозит, не существует», – отметил Беляев.
Он также допустил, что до конца года ключевая ставка ЦБ может остаться на достаточно высоком уровне.
«Центробанк в ближайшее время, как я понимаю, ключевую ставку снижать не собирается. А если он ее и будет снижать, то снижать будет ее постепенно, например, по 1% в месяц, потому что резко ее нельзя снизить. И до конца года ставка удержится на достаточно высоком уровне», – предположил финансовый аналитик.
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