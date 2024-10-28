Из Апастовского района РТ в зону СВО доставлено 4 автомобиля — три «УАЗа» и «Нива»

Двенадцатая по счету партия помощи из Апастовского района успешно доставлена в зону проведения специальной военной операции. Ценный груз военным доставила делегация во главе с руководителем муниципалитета Айратом Зиганшиным.

«Сначала мы были у мобилизованных на стороне Кременчуга. Затем мы передали подшефному Татарстану городу Рубежное запрошенные строительные материалы. Встретились с ребятами из ДНР, которые передали слова благодарности и приветствия главе района Айрату Зиганшину, ребятам, которые привезли гуманитарную помощь, всем жителям района», — рассказал заместитель главы муниципалитета Ленар Хантимиров.

Всего в зону боевых действий доставлено оборудование и вещи на сумму около 5 млн рублей. Были закуплены блокираторы и дроны на сумму 2,5 млн рублей.

Жители района также собрали 636 тыс. рублей. Организована перевозка четырех автомобилей — трех «УАЗов» и одной «Нивы». Доставлены посылки с одеждой, теплыми носками, варежками, газовыми баллонами, фонарями, продуктами и другими необходимыми вещами.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Гюзель Хилавиевой.