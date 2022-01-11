Из Алма-Аты в Москву отправился третий самолет ВКС с россиянами

Сегодня в Москву вылетел третий борт ВКС РФ с 86 россиянами, находившимися в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром „Чкаловский“ 86 российских граждан», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники. После начала беспорядков и закрытия аэропорта они находились в гостиницах бывшей столицы республики.

Международное сообщение в аэропорту Алма-Аты возобновится не ранее 15 января. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Казахстане создан кризисный штаб для россиян, желающих вернуться на Родину. Кроме того, мобильные операторы «большой четверки» отменили роуминг для граждан РФ, находящихся в республике. Им также предоставляется 120 бесплатных минут в сутки для связи с родственниками, диппредставительствами и других необходимых звонков.