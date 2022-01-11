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Ру Тат
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Общество
11 января 2022  08:34

Аэропорт Алма-Аты не будет осуществлять международные рейсы минимум до 15 января

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Обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты приостановлено как минимум до 15 января. Об этом со ссылкой на расписание, опубликованное Мининдустрии Казахстана, сообщает ТАСС.

Согласно графику, до 14 января включительно международных перелетов не запланировано.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сегодня международное авиасообщение восстановилось в Нур-Султане. Также продолжается вывоз россиян и иностранных граждан самолетами ВКС РФ. По данным Минобороны, они доставили в страну уже более 1,7 тыс. человек.

#казахстан #авиасообщение
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