Минцифры обеспечит бесплатную мобильную связь россиян в Казахстане

На время ЧС в Казахстане операторы «большой четверки» предоставят россиянам бесплатную мобильную связь. Минцифры уточняет, что решение распространяется как на звонки, так и на СМС-сообщения, в том числе при отрицательном балансе.

«Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими», — отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать нагрузки на сеть, будет введен лимит на бесплатную связь. Так, максимальное время разговоров будет ограничено 120 минутами в сутки на каждого абонента.

В Минцифры объяснили, что все абоненты, находившиеся в роуминге начиная с 5 января, могут обратиться к оператору за перерасчетом расходов. Полученные средства можно направить на последующую оплату услуг связи.

Как сообщили мобильные операторы, сейчас в Казахстане находятся около 30 тыс. граждан России, которые используют связь.