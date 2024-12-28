«Их поддержка – наш долг»: Татарстан поднимает выплату контрактникам до 2,2 млн рублей

В Татарстане вновь установлена одна из самых высоких единовременных выплат для тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. После заключения контракта военнослужащий получит до 2,2 млн рублей единовременно. Кроме того, республика обеспечит новобранца всем необходимым. О выплатах и льготах – в материале «Татар-информа».





В Татарстане вновь установлена одна из самых высоких единовременных выплат для подписавших контракт с Минобороны РФ

Фото: © «Татар-информ»

«Высокие выплаты и поддержка семей – долг республики»

С 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны РФ увеличится до 2,2 млн рублей.

Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства республики, 400 тыс. рублей – от Минобороны РФ и до 300 тыс. рублей от муниципалитетов РТ. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, с нового года в Татарстане усилят меры поддержки бойцов.

«Высокие выплаты, поддержка семей военнослужащих во всех вопросах, помощь в обеспечении бойцов на передовой – это долг республики», – неоднократно говорил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, с нового года в Татарстане планируется усилить и без того беспрецедентные меры поддержки бойцов специальной военной операции. Это не только полное сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, но и целый спектр льгот для семей военнослужащих и их детей.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым Фото: © «Татар-информ»

Требования для прохождения службы

Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)

Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)

Дополнительные выплаты участникам СВО

Помимо стандартных высоких выплат нельзя забывать и о дополнительных выплатах за уничтожение вражеской техники:

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams,Challenger;

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО Фото: © «Татар-информ»

«Дадут ли экипировку и что будет с моей работой, если я подпишу контракт?»

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируется множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий.

Социальные льготы и гарантии для военнослужащих:

Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию)

Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы)

Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета)

Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи)

Бесплатная психологическая помощь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани)

, очно в подразделениях Центра «Доверие» в Казани) Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен)

Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно)

Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы)

Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней после окончания службы)

Возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей

Страховая и социальная пенсия по инвалидности (пенсия положена военнослужащим, получившим инвалидность из-за военной травмы, ее размер зависит от группы инвалидности: инвалидам I группы – 14 306,73 руб.; инвалидам II группы – 7 153,33 руб.; инвалидам III группы – 6 080,38 руб.)

Ежемесячная денежная выплата Героям Российской Федерации (Герои России и семьи погибших Героев России имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, она составляет 89,5 тыс. рублей)

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выплаты и льготы для семей участников СВО

Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих:

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее)

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро)

Бесплатный отдых для детей в лагерях

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными)

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет)

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан

Кредитные каникулы для участников СВО и их семей. Участники военной спецоперации и члены их семей могут временно приостановить платежи по кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку. Отсрочка распространяется и на кредиты, взятые для открытия бизнеса, и действует на весь срок службы плюс 30 дней (в случае гибели военнослужащего или установления инвалидности I группы его кредиты и кредиты членов его семьи будут списаны целиком)

Главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров разъяснял новый закон, который вступил в силу 1 декабря этого года. Он позволяет списать долги по кредитам некоторым участникам СВО и их супругам.

«Действительно, с 1 декабря изменилось федеральное законодательство, которое теперь позволяет прекращать обязательства по кредитным платежам по сумме задолженности до 10 миллионов рублей при наличии нескольких условий. Первое – вступившее в законную силу решение суда до 1 декабря. Второе – заключение контракта с Министерством обороны РФ на срок от года», – рассказал Анвар Закиров.

Если должник принимает решение о заключении контракта с Минобороны, он должен представить службе судебных приставов пакет документов, после чего пристав-исполнитель примет решение о завершении исполнительного производства.

Списать долги по кредитам можно не только с самого должника, но и с членов его семьи. Так, например, жены будущих контрактников тоже могут избавиться от долгов по кредитам.

Для того чтобы списать долги, необходимо, чтобы производство было на исполнении в службе судебных приставов, а решение суда по нему вступило в законную силу до 1 декабря. При этом контракт на службу в ВС РФ должен быть заключен после 1 декабря. Будущий боец уведомляет пристава-исполнителя, пишет заявление о прекращении исполнительных производств, прикладывает к нему сам контракт, справку из военкомата с соответствующими сведениями и паспорт.

Также в Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Напомним, серьезные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были инициированы Раисом Татарстана и введены в республике 6 июля 2024 года. На протяжении полугода вводятся новые виды помощи военнослужащим и их семьям, в планах систематизировать эту работу – создать координационный центр для помощи СВО. Последний раз единовременную выплату в Татарстане увеличивали в сентябре этого года.

Подробнее о выплатах и льготах на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».