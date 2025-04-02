Иван Гущин: С конструкцией Мергасовского дома вообще всё плохо

Мергасовский дом в 2019 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С конструкцией Мергасовского дома вообще всё плохо. Объект строился в раннесоветское время, в тот период, когда все материалы были ненадлежащего качества. Об этом заявил в разговоре с «Татар-информом» глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы получим результаты соответствующих исследований и взвешенно подойдем. Скорее всего, мы локально будем перебирать стены, для того чтобы воссоздать объект надлежащего строительного качества, безопасного для всех», – пояснил глава комитета.

По мнению Гущина, провалы на территории у Мергасовского дома связаны с подмывами. В рамках карстологического исследования запланировано бурение двух скважин.

«Задача – максимально обезопасить само здание, обезопасить окружающую застройку, потому что жильцы ближайших домов очень сильно обеспокоены движением грунтов», – подчеркнул Гущин.

Подробнее о судьбе исторических зданий Казани, а также о планах на 2025–2027 годы глава Комитета РТ по охране ОКН рассказал в интервью «Татар-информу».