Градозащитники: Мергасовскому дому в Казани может грозить обрушение

Мергасовский дом в 2019 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана грозит обрушение Мергасовскому дому, объекту культурного наследия республиканского значения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила градозащитница и социолог Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга».

По словам градозащитницы, «образовался карстовый провал, в результате которого фасад дома треснул». Обеспокоенные местные жители начали обращаться в различные инстанции, но ко времени публикации записи это не дало никакого эффекта.

«На данный момент провал засыпан грунтом, что очень внешнее и временное решение», – уточнила Леонтьева.

Позднее помощник Раиса РТ Олеся Балтусова опубликовала в своем Telegram-канале ответ исполкома Казани на обращение местных жителей.

По информации городских властей, проведенное 10 марта обследование показало, что котлован глубиной около 2 метров и площадью 12–15 кв. метров образовался из-за земляной течи на вводе водопровода Д150 мм к зданию на улице Кремлевской, 21.

Сейчас водопровод отключен от городских сетей водоснабжения. Он не состоит на балансе МУП «Водоканал», а принадлежит собственнику здания А. К. Шайдарову. Последний 13 марта засыпал провал.

«В настоящее время все потребители с водой. В связи с тем, что труба имеет 100-процентный износ, А. К. Шайдаровым планируется прокладка новой трубы методом ГНБ», – уточнили в исполкоме.

Мергасовский дом был построен в 1928 году на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми. Это первое конструктивистское сооружение в городе и первое казанское жилое здание высотой четыре-пять этажей. Помимо элементов конструктивизма в его облике присутствуют и признаки классической архитектуры. При строительстве использовались современные на тот момент технологии, включая плиты из камышита (прессованного камыша).

В 1931–1952 годах в доме жил писатель Кави Наджми, в гостях у которого бывали Хасан Туфан, Хади Такташ, Джаудат Файзи, Салих Сайдашев и Муса Джалиль. С 1938 по 1941 год в доме жил писатель Абдулла Алиш.

В 2002 году Мергасовский дом признали аварийным, а в 2019-м расселили. Осенью прошлого, 2024 года сообщалось, что для здания удалось найти инвестора.