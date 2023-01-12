Иван Гущин: Дом Дротоевского получил вторую жизнь

Основной этап работ по реставрации памятника архитектуры XIX века — Дома Дротоевского в Казани завершен. При этом фасад здания окончательно покрасят только весной, когда установится теплая погода. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Учитывая возраст здания и неудовлетворительное состояние объекта федерального значения, работы по его сохранению проходили в два этапа. В 2021 году был проведен необходимый комплекс противоаварийных работ: усилены фундамент и кирпичные стены, заменена часть сгнивших деревянных конструкций второго этажа, а также стропильная система. В 2022 году приступили непосредственно к реставрационным работам и приспособлению объекта для современного использования. В целом работы завершены», — заметил Гущин.

«Хотя часть работ, связанных с финишной покраской фасада, мы перенесли на весну, когда температурный режим для этого будет наиболее благоприятен. Сейчас уже можно говорить, что Дом Дротоевского получил вторую жизнь», — уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что здание планируется использовать в качестве офисного центра.

Дом Дротоевского-Молоткова был построен в 1837 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Первый его владелец Александр Дротоевский был титулярным советником и получал одобрение на частную постройку у губернского архитектора, который выдавал разрешения вместе с проектами из альбомов «Собрание фасадов для частных строений в городах Российской империи».

Последними владельцами усадьбы были Молотковы, при которых на первом этаже и в подвале был организован склад виноградных вин и виноградного сока из Крыма. После революции 1917 года дом был заселен по типу коммунальной квартиры. В это же время были утрачены фронтоны по улицам Гоголя и Карла Маркса.

К памятникам федерального значения дом Дротоевского был отнесен указом Президента РФ в 1995 году, затем попал в целевую программу ликвидации ветхого жилья (1996–2004 годы). Последних жильцов из дома выселили в 2002 году.