В Казани до конца года отреставрируют дом Дротоевского 1837 года постройки

Комитет РТ по охране культурного наследия до конца года планирует отреставрировать старинный особняк, построенный в центре Казани для титулярного советника Александра Дротоевского в год смерти Александра Пушкина. О планах по восстановлению дома рассказал руководитель ведомства Иван Гущин.

По его словам, изначально реконструкция должна была занять год, но работы идут с опережением сроков. «Я думаю, мы сдадим объект раньше сроков, у нас есть соответствующая „дорожная карта“. Загадывать не будем, каждую неделю что-то меняется. Но основной объем работы по конструктиву мы уже завершаем, остаются отделочные работы», — сказал Гущин.

По его словам, окончательная сумма работ может приблизиться к 200 млн рублей.

«Мы не заявлялись с этим зданием на федеральное финансирование, потому что у нас уже есть проекты, — это Новослободская мечеть, Собор Петра и Павла... Дом Дротоевского — это бюджет Республики Татарстан. Будем говорить, что мы к сумме в 200 миллионов, наверное, приблизимся с учетом оборудования, цен на стройматериалы», — пояснил председатель Комитет РТ.

Двухэтажный полукаменный особняк в стиле ампир был построен в 1837 году по проекту архитектора Петонди. Первым владельцем дома был титулярный советник Александр Дротоевский, а затем его дочь. После 1880 года домом владели купец Криваксин, жена фабриканта-швейцарца Рам и чайный торговец Молотков.

Верхний этаж здания выложен из бревен. Он вдвое выше нижнего, кирпичного. Художественную ценность здание имеет за счет размещенного на фасаде декора в стиле ампир, который выполнен в технике резьбы по дереву. Основная декоративная лента проходит над окнами и представляет собой гирлянду завивающегося кольцами растения. Здание является самобытным памятником эпохи классицизма.

Дом Дротоевского пустовал долгие годы, в 2013 году здание передали для реставрации Госжилфонду Татарстана, однако восстановить объект не удавалось долгие годы.