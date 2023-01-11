Минниханов прогулялся по центру Казани и оценил реставрацию трех зданий

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывал в центре Казани, где осмотрел три объекта культурного наследия, находящиеся на реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Все здания являются объектами культурного наследия федерального значения. В двух из них расположились республиканские комитеты, а в третьем находится художественное училище им. Н.И. Фешина.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Первым Рустам Минниханов посетил Дом Дротоевского, в котором сейчас находится Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Двухэтажный каменный дом был построен в 1837 году по проекту архитектора Ф.И. Петонди. Пояснения в ходе осмотра давал глава комитета Иван Гущин.

Затем руководитель РТ осмотрел Дом Чукашева, где располагается Госкомитет РТ по туризму. Первый этап реставрации объекта проводился с 2014 по 2015 год. Тогда здесь обновили фасад и интерьеры первого этажа. Затем в 2015–2016 годах «Татинвестгражданпроект» разработал и осуществил новый комплексный проект реставрации, проведя строительно-монтажные и другие виды реставрационных работ, благоустроив прилегающую территорию.

Третьим пунктом стало художественное училище им Н.И. Фешина (в 1900–1904 годах — художественное училище). Здесь завершен первый этап реставрации: укреплены фундамент и стены, проведены замена перекрытий, ремонт кровли, а также обновлены коммуникации. Южное крыло здания было полностью отреставрировано. Однако, как полагают специалисты, здание нуждается в завершении капремонта, рассказала Президенту РТ глава Минкультуры республики Ирада Аюпова.

«Уже направлена заявка на включение здания Казанского художественного училища им.Н.И.Фешина» в программу реновации региональных и муниципальных учреждений культуры (в адрес Министерства культуры Российской Федерации)», — говорится в сообщении.