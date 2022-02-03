Комитет ОКН Татарстана пригласит градозащитников осмотреть Дом Дротоевского в Казани

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия подготовит Дом Дротоевского к визиту представителей татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Об этом сообщили пресс-службе Комитета ОКН.

«В настоящее время прорабатываются организационные и другие вопросы, чтобы члены общественной организации посетили территорию памятника. Это произойдет в ближайшее время», – ответили в ведомстве.

Ранее представители ТРО ВООПИиК опубликовали на страницах общества в соцсетях заявление, что градозащитников не пускают в Дом Дротоевского на улице Карла Маркса. В Комитете ОКН ответили, что запрос ВООПИиК с просьбой назначить осмотр реставрации на 2 февраля 2022 года пришел только 31 января, в такие сжатые сроки подготовить объект к осмотру было нереально. Для этого необходимо остановить строительные работы и убрать спецтехнику с объекта.

Стоит отметить, что ранее Комитет РТ по охране объектов культурного наследия пригласил в Дом Дротоевского журналистов ведущих СМИ Татарстана, чтобы они ознакомились с ходом реставрационных работ.

Двухэтажный полукаменный особняк в стиле ампир был построен на улице Карла Маркса в Казани в 1837 году по проекту архитектора Петонди. Первым владельцем дома был титулярный советник Александр Дротоевский, а затем его дочь. После 1880 года здесь в разное время жили купец Криваксин, жена фабриканта-швейцарца Рам и чайный торговец Молотков.

В конце девяностых годов прошлого века дом был признан аварийным, последних жильцов расселили в 2002 году по программе ликвидации ветхого жилья. Около десяти лет здание пустовало и разрушалось вандалами. В 2013 году дом Дротоевского передали для реставрации Госжилфонду Татарстана, но восстановить объект не удалось: повреждения оказались слишком серьезными, а работы – дорогостоящими.

С 2020 года этот дом передан Комитету РТ по охране объектов культурного наследия.