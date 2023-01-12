Иван Гущин: Дом Дротоевского в Казани будет доступен для туристических групп

Памятник архитектуры XIX века — Дом Дротоевского в Казани после реставрации станет доступен для посещения туристических групп. Показывать будут не только само здание, но и прилегающие постройки, которые ранее были частью усадебного комплекса. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Сейчас прорабатываем вопрос организации доступа на федеральный памятник туристических групп. Кроме того, в планах задействовать для туристического показа и дворовую территорию, а также стоящее рядом историческое здание, где в далеком прошлом размещалась конюшня. Фактически по итогам реализации намеченного [плана] здесь будет [создан] многофункциональный комплексный центр культурного наследия Татарстана», — пояснил Гущин.

По словам собеседника агентства, основной этап работ по реставрации здания завершен, финальная покраска фасада состоится весной, когда установится теплая погода. Здание будет использоваться как офисный центр, где разместятся сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«К переезду готовимся, он запланирован на конец января. Процесс переезда непрост. Так как службы комитета ежедневно задействованы в предоставлении гражданам и организациям государственных услуг, важно эти процессы не прерывать», — уточнил руководитель ведомства.

Дом Дротоевского-Молоткова был построен в 1837 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Первый его владелец Александр Дротоевский был титулярным советником. К памятникам федерального значения здание было отнесено указом Президента РФ в 1995 году, затем оно попало в целевую программу ликвидации ветхого жилья (1996–2004 годы). Последних жильцов из дома выселили в 2002 году.