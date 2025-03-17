Истории с передовой: боец Голова рассказал в Челнах, как едва не попал в плен

На фото: боец с позывным Голова / фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Голова приезжал в Набережные Челны за гуманитарной помощью и поделился одной из опасных ситуаций, в которой он оказался на фронте.

«Я блокпост последний проехал, пошел налево в сторону Суджи, и тут навигатор заглючил. Хорошо, что перед самым поворотом я свернул налево. Потом дорога начала сужаться, сужаться – и всё, кончилась. В темноте увидел «Ниву», из которой с фонариком вышел человек. Оказался мобилизованным, который помог мне добраться до своих», – рассказал боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Если бы он проехал всего на 15 километров дальше, то оказался бы в расположении противника.

Между тем волонтеры продолжают доставлять помощь бойцам.

Рауф Низаметдинов, который с начала СВО занимается доставкой гуманитарных грузов на передовую, рассказал, что за это время совершил 23 поездки «за ленту».

На фото: Рауф Низаметдинов / фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Отвозили все – от гвоздей до продуктов, медикаментов, радиоаппаратуры и техники. Побывали во всех направлениях», – отметил Низаметдинов.

Помощь для бойцов собирают неравнодушные жители, волонтеры, предприниматели и представители власти. В этот раз группировке войск «Север» передали квадрокоптеры, дизельные пушки, инверторные генераторы, рации, продукты питания, медикаменты и многое другое.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.