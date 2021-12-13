Источник: словацкий защитник Петр Черешняк может перейти в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» может подписать контракт со словацким защитником Петром Черешняком из чешского ХК «Пльзень». Об этом в своем Twitter написал журналист из Чехии Томаш Прокоп.

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист набрал 27 (5+22) очков в 31-й игре чемпионата Чехии. Показатель полезности игрока «-1» по системе «плюс/минус». «Один из лучших защитников за пределами КХЛ», — охарактеризовал Черешняка журналист.

Počul som o tom dlhšie, Rusi boli ochotní zaplatiť aj peknú čiastku. Peter Čerešňák ide z Plzne do Kazane. Dlhodobo sa o ňom hovorí ako o jednom z najlepších obrancov mimo KHL. — Tomáš Prokop (@Lewysko) December 13, 2021

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с канадским защитником Марком Барберио до конца сезона. Также стало известно, что тренерский штаб казанского клуба усилит 62-летний специалист из Канады Майк Пелино. Оба пока не присоединились к «Ак Барсу».

Накануне казанцы проиграли (2:4) на своем льду уфимскому клубу в матче регулярного чемпионата КХЛ, а Воронков покинул лед на носилках после сильного удара локтем в голову от нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. Подробнее об инциденте и результате третьего «Зеленого дерби» в сезоне — в материале ИА «Татар-информ».

Сегодня стало известно, что форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею, который стартует 16 декабря в Москве.

«Ак Барс» после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Башкирская команда обошла казанцев и располагается на третьем месте.