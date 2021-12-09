К тренерскому составу «Ак Барса» присоединился канадец Майк Пелино

Новым членом тренерского штаба казанского «Ак Барса» стал канадский специалист Майк Пелино. Сегодня клуб официально объявил о назначении канадца.

Нетрудно догадаться, что канадца берут для налаживания игры в большинстве, по которой казанцы занимают последнее место в КХЛ. Пелино известен как раз в качестве специалиста в этом вопросе.

62-летний канадец ранее работал в КХЛ ассистентом главного тренера в магнитогорском «Металлурге» (2013 – 2018 годы, 2020/21) и омском «Авангарде» (2018/19), а также был главным тренером ярославского «Локомотива» (2019/20). «Магнитке» он помог выиграть два Кубка Гагарина, с его работой хорошо знаком тогдашний форвард уральцев, капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

В активе Пелино работа помощником главного тренера в клубах НХЛ «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также в сборной Канады, с которой выиграл Олимпийские игры-2002 и чемпионаты мира 2003 и 2004 годов.

Пелино присоединится к штабу Вячеслава Квартальнова после того, как будут улажены все юридические и визовые формальности. «Ак Барс» с 49 очками после 37 матчей занимает в Восточной конференции КХЛ четвертое место. Завтра казанцы примут дома нижнекамский «Нефтехимик».