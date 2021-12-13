Кровь Воронкова и большинство «Салавата»: почему «Ак Барс» уступил в «Зеленом дерби»
Удар локтем в голову форварду «Ак Барса» Дмитрию Воронкову в матче против «Салавата Юлаева» отодвинул на второй план результат и ход «Зеленого дерби» накануне в Казани. Подробнее об этом и причинах поражения (2:4) «Ак Барса» в ключевом поединке в борьбе за 3-е место в таблице Восточной конференции КХЛ — читайте в материале ИА «Татар-информ»
Кровь на льду: капитана сборной России увезли со льда на носилках
Концовка второго периода очередного «Зеленого дерби» в Казани вышла кровавой. Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков исполнил грязный силовой прием, его локоть на встречных курсах поймал голову нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, отправив молодого хоккеиста в глубокий нокаут. Лед «Татнефть-Арены» окрасился в алый цвет, на льду появились носилки, на которых хоккеист и покинул ледовую арену.
Дмитрий Воронков сразу после злополучного матча против уфимцев должен был отправиться в расположение сборной России на матчи Кубка Первого канала по хоккею. Уже очевидно, что молодой хоккеист пропустит турнир. А если подтвердятся подозрения о сотрясении мозга у Воронкова, то его ждет лазарет на 1,5-2 месяца. Значит и олимпийские перспективы форварда «Ак Барса» пошатнутся. И ведь на последнем этапе Евротура именно Воронков был капитаном сборной России. В общем, грязный прием Хохрякова аукнулся не только «Ак Барсу». Очевидно, что дирекция КХЛ рассмотрит данный эпизод и форвард «Салавата Юлаева» получит дисквалификацию на несколько игр.
Воронкова врачи сразу отправили в больницу. По неофициальным данным, хоккеист терял сознание. После игры Квартальнов признал, что пока не владеет информацией о состоянии здоровья хоккеиста. «Он в госпитале, пока нет информации. Он в сознании был, насколько я знал. Пока информации из госпиталя не получали», - сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.
«Салават» был сильнее, но грязный удар Хохрякова чуть не перевернул игру
Так или иначе, инцидент сломал игру и все впечатление от «Зеленого дерби». До этого момента «Салават Юлаев» уверенно переигрывал «Ак Барс», реализовав три попытки в большинстве. Уфимцы действовали надежно в обороне и куда гибче атаковали.
– Была интересная игра. Пропустили три гола в меньшинстве, немного неправильно сыграли. Не могу сказать, что нас «порвали», но хотели сыграть по-другому, неправильно это сделали. Вернулись в игру, в конце чуть не повезло. Я всё равно поблагодарил команду за игру.
Соперник оказался чуть-чуть поизворотливее. Неправильно сыграли на входе в зону, есть моменты в линии броска, где-то соперник добил. Мы пытались разыграть всё до последнего, по ленточке, но у них это удачнее получилось, - сказал после игры Квартальнов.
Но для «Салавата» чуть все не перечеркнул поступок Хохрякова. Казанцы сумели реализовать 5-минутное удаление «Салавата Юлаева», но это был последний успех «Ак Барса» в матче. В третьем периоде казанцы давили в фирменном стиле, имели 6 минут большинства, но команда Квартальнова в атаке традиционно действовала прямолинейно и не смогла реализовать свои шансы. Последний гол Маннинен забивал уже в пустые ворота, когда казанцы выпустили шестого хоккеиста вместо вратаря для игры в формате «6х4».
До вчерашнего вечера «Ак Барс» шесть матчей подряд обыгрывал уфимский «Салават Юлаев», с учетом серии плей-офф во втором раунде Кубка Гагарина прошлого сезона. В любом, случае накануне в очной встрече решалось очень многое, ведь казанцы и уфимцы ведут борьбу за третье место в таблице Восточной конференции.
В этом противостоянии решается очень многое, поскольку проигравшей стороне уже в первом раунде плей-офф предстоит сыграть с действующим обладателем Кубка Гагарина — омским «Авангардом», а во втором раунде грозит встреча с главным фаворитом лиги нынешнего сезона — магнитогорским «Металлургом». С уральцами «Ак Барсу» вообще лучше не пересекаться. В этом сезоне «Магнитка» уже трижды обыграла команду Квартальнова.
«Качели» «Ак Барса» перевернет Майк Пелино?
«Ак Барс» по итогам вчерашней игры вновь вернулся на четвертое место Востока. Но главное казанцы никак не могут преодолеть качели, по которым подопечные Квартальнова чередуют победы с поражениями. В последних семи матчах казанцы проиграли 4 игры. «Ак Барс» никак не может наладить большинство, а в позиционных атаках играет исключительно в силовое давление.
В матче с «Нефтехимиком» (5:2) и накануне команда Квартальнова реализовала три попытки большинства, однако нижнекамцы на данном этапе чемпионате чаще проигрывают, а во вчерашнем голе Петрова можно отметить лишь точный кистевой бросок самого голеадора. Комбинации в этой шайбе не было.
Ситуацию должен изменить приезд 62-летнего канадского специалиста Майка Пелино, который на прошлой неделе официально пополнил тренерский штаб «Ак Барса». Однако после вчерашней игры Квартальнов не смог назвать на послематчевой пресс-конференции дату прибытия нового для себя ассистента и вообще неохотно говорил на эту тему.
Так или иначе, следующий матч «Ак Барс» проведет лишь 21 декабря. КХЛ отправляется на паузу, связанную с матчами сборных. Таким образом, у Дмитрия Квартальнова хватит времени познакомиться с Пелино и еще одним канадцем 31-летнем Марком Барберио. «Ак Барс» пока не может похвастать стабильностью в игре, а плей-офф все ближе. Остается надеяться лишь на двойную канадскую «вакцину».
Артур Халиуллов