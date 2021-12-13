Кровь Воронкова и большинство «Салавата»: почему «Ак Барс» уступил в «Зеленом дерби»

Удар локтем в голову форварду «Ак Барса» Дмитрию Воронкову в матче против «Салавата Юлаева» отодвинул на второй план результат и ход «Зеленого дерби» накануне в Казани. Подробнее об этом и причинах поражения (2:4) «Ак Барса» в ключевом поединке в борьбе за 3-е место в таблице Восточной конференции КХЛ — читайте в материале ИА «Татар-информ»

Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков исполнил грязный силовой прием, ударив в голову нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кровь на льду: капитана сборной России увезли со льда на носилках

Концовка второго периода очередного «Зеленого дерби» в Казани вышла кровавой. Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков исполнил грязный силовой прием, его локоть на встречных курсах поймал голову нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, отправив молодого хоккеиста в глубокий нокаут. Лед «Татнефть-Арены» окрасился в алый цвет, на льду появились носилки, на которых хоккеист и покинул ледовую арену.

Дмитрий Воронков сразу после злополучного матча против уфимцев должен был отправиться в расположение сборной России на матчи Кубка Первого канала по хоккею. Уже очевидно, что молодой хоккеист пропустит турнир. А если подтвердятся подозрения о сотрясении мозга у Воронкова, то его ждет лазарет на 1,5-2 месяца. Значит и олимпийские перспективы форварда «Ак Барса» пошатнутся. И ведь на последнем этапе Евротура именно Воронков был капитаном сборной России. В общем, грязный прием Хохрякова аукнулся не только «Ак Барсу». Очевидно, что дирекция КХЛ рассмотрит данный эпизод и форвард «Салавата Юлаева» получит дисквалификацию на несколько игр.

Воронков покинул арену на носилках Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Воронкова врачи сразу отправили в больницу. По неофициальным данным, хоккеист терял сознание. После игры Квартальнов признал, что пока не владеет информацией о состоянии здоровья хоккеиста. «Он в госпитале, пока нет информации. Он в сознании был, насколько я знал. Пока информации из госпиталя не получали», - сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

«Салават» был сильнее, но грязный удар Хохрякова чуть не перевернул игру

Так или иначе, инцидент сломал игру и все впечатление от «Зеленого дерби». До этого момента «Салават Юлаев» уверенно переигрывал «Ак Барс», реализовав три попытки в большинстве. Уфимцы действовали надежно в обороне и куда гибче атаковали.

– Была интересная игра. Пропустили три гола в меньшинстве, немного неправильно сыграли. Не могу сказать, что нас «порвали», но хотели сыграть по-другому, неправильно это сделали. Вернулись в игру, в конце чуть не повезло. Я всё равно поблагодарил команду за игру.

«Мы пытались разыграть всё до последнего, по ленточке, но у них это удачнее получилось», - сказал после игры Квартальнов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Соперник оказался чуть-чуть поизворотливее. Неправильно сыграли на входе в зону, есть моменты в линии броска, где-то соперник добил. Мы пытались разыграть всё до последнего, по ленточке, но у них это удачнее получилось, - сказал после игры Квартальнов.

Но для «Салавата» чуть все не перечеркнул поступок Хохрякова. Казанцы сумели реализовать 5-минутное удаление «Салавата Юлаева», но это был последний успех «Ак Барса» в матче. В третьем периоде казанцы давили в фирменном стиле, имели 6 минут большинства, но команда Квартальнова в атаке традиционно действовала прямолинейно и не смогла реализовать свои шансы. Последний гол Маннинен забивал уже в пустые ворота, когда казанцы выпустили шестого хоккеиста вместо вратаря для игры в формате «6х4».

Уфимцы действовали надежно в обороне и куда гибче атаковали Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

До вчерашнего вечера «Ак Барс» шесть матчей подряд обыгрывал уфимский «Салават Юлаев», с учетом серии плей-офф во втором раунде Кубка Гагарина прошлого сезона. В любом, случае накануне в очной встрече решалось очень многое, ведь казанцы и уфимцы ведут борьбу за третье место в таблице Восточной конференции.

В этом противостоянии решается очень многое, поскольку проигравшей стороне уже в первом раунде плей-офф предстоит сыграть с действующим обладателем Кубка Гагарина — омским «Авангардом», а во втором раунде грозит встреча с главным фаворитом лиги нынешнего сезона — магнитогорским «Металлургом». С уральцами «Ак Барсу» вообще лучше не пересекаться. В этом сезоне «Магнитка» уже трижды обыграла команду Квартальнова.

Накануне команда Квартальнова реализовала три попытки большинства Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Качели» «Ак Барса» перевернет Майк Пелино?

«Ак Барс» по итогам вчерашней игры вновь вернулся на четвертое место Востока. Но главное казанцы никак не могут преодолеть качели, по которым подопечные Квартальнова чередуют победы с поражениями. В последних семи матчах казанцы проиграли 4 игры. «Ак Барс» никак не может наладить большинство, а в позиционных атаках играет исключительно в силовое давление.

В матче с «Нефтехимиком» (5:2) и накануне команда Квартальнова реализовала три попытки большинства, однако нижнекамцы на данном этапе чемпионате чаще проигрывают, а во вчерашнем голе Петрова можно отметить лишь точный кистевой бросок самого голеадора. Комбинации в этой шайбе не было.

Ситуацию должен изменить приезд 62-летнего канадского специалиста Майка Пелино, который на прошлой неделе официально пополнил тренерский штаб «Ак Барса» Фото: официальный сайт ХК «Металлург»

Ситуацию должен изменить приезд 62-летнего канадского специалиста Майка Пелино, который на прошлой неделе официально пополнил тренерский штаб «Ак Барса». Однако после вчерашней игры Квартальнов не смог назвать на послематчевой пресс-конференции дату прибытия нового для себя ассистента и вообще неохотно говорил на эту тему.

Так или иначе, следующий матч «Ак Барс» проведет лишь 21 декабря. КХЛ отправляется на паузу, связанную с матчами сборных. Таким образом, у Дмитрия Квартальнова хватит времени познакомиться с Пелино и еще одним канадцем 31-летнем Марком Барберио. «Ак Барс» пока не может похвастать стабильностью в игре, а плей-офф все ближе. Остается надеяться лишь на двойную канадскую «вакцину».

Артур Халиуллов