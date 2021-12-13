Воронков пропустит Кубок Первого канала из-за травмы в матче с «Салаватом»

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею, который стартует с 16 декабря в Москве. По сообщению пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), нападающий исключен из состава сборной из-за травмы, полученной в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Напомним, накануне казанцы проиграли (2:4) на своем льду уфимскому клубу в матче регулярного чемпионата КХЛ, а Воронков покинул лед на носилках после сильного удара локтем в голову от нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. Подробнее об инциденте и результате третьего «Зеленого дерби» в сезоне — в материале ИА «Татар-информ».

Помимо Воронкова, матчи Кубка Первого канала по хоккею из-за травм пропустят форвард московского «Динамо» Станислав Галиев и нападающий питерского СКА Андрей Кузьменко. Их заменят Даниил Вовченко из «Северстали», а также игроки ярославского «Локомотива» Артур Каюмов и Артем Анисимов.

«Ак Барс» после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Башкирская команда обошла казанцев и располагается на четвертом месте.