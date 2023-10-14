Исследование выяснило: ушебти из Нацмузея РТ служили клану наследников фараона Херихора

Национальный музей Республики Татарстан обладает 208 предметами, относящимися к культуре Древнего Египта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже на уровне погребальной атрибутики четко прослеживается социальная структура»

Обыватель, пожалуй, даже не догадывается, что Национальный музей Республики Татарстан обладает 208 предметами, относящимися к культуре Древнего Египта. Собрание древнейших памятников экспонируется крайне редко, не полностью и чаще всего «мимоходом» в сборных выставках. Тем не менее, не выезжая не то что из страны, из Казани, жители и гости города могли бы увидеть и части саркофагов, и части мумий, и ритуальные сосуды, и погребальные фигурки ушебти – мини-статуэтки умершего для сопровождения его в загробном мире и работы за него в жизни «следующего уровня». Именно последние артефакты стали объектом изучения Владимира Большакова.

Специалист, отметим, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела искусства и материальной культуры Института востоковедения Российской Академии наук. Во Франции в 2022 году получил ученую степень доктора египтологии, защитив диссертацию в Университете Поль-Валери Монпелье III. Научные изыскания Владимир Большаков не раз проводил во французских египтологических центрах: Институте египтологии Страсбурга, Доме Востока и Средиземноморья в Лионе, Французском институте восточной археологии в Каире.

Египтолог Владимир Большаков проводит научные изыскания как в музеях РФ, так и во французских египтологических центрах Фото: © предоставлено Владимиром Большаковым

«Ушебти – одна из ключевых категорий памятников всего собрания древнеегипетских древностей. В погребальный набор одного умершего входил короб, в котором могли быть десятки фигурок ушебти. Это характерный признак египетской погребальной традиции, когда одного человека могла сопровождать в иной мир целая армия таких фигурок. Они могли быть мумиеобразными или сделаны под «живых» – фигурки в традиционных одеждах. Были среди них и своеобразные прорабы или десятники-надсмотрщики: в руках у таких мы увидим бич. В целом же это такая экстраполяция организации египетского общества, в котором действительно были и обыкновенные рабочие, и надсмотрщики над ними, и так далее. Даже на уровне погребальной атрибутики четко прослеживается социальная структура. Древний Египет был государством с жесткой административной иерархией, так что сопровождение умершего в иной мир множеством ушебти по аналогии с реальным социумом совсем неудивительно. И по-своему это может быть иллюстрацией организации египетского общества определенной эпохи даже в дидактическом плане. Исследование, которое я проводил с ушебти в собрании музея, позволило установить личности тех людей, погребение которых сопровождали эти фигурки», – пояснил Большаков.

Собрание древнейших памятников экспонируется в Национальном музее РТ крайне редко и не полностью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Русский лот» – дар Египта Александру III

«Откуда предметам древнеегипетского искусства взяться в музее Казани?!» – спросит внимательный читатель.

В 1891 году в Египте в Дейр-эль-Бахри, участке фиванского некрополя на западном берегу Нила напротив Луксора, было найдено богатое коллективное погребение жрецов и жриц бога Амона – всего 153 тела. Оно получило название Баб эль-Газус, что в переводе означает «Врата жрецов». Саркофагов и предметов погребального культа, многие из которых считаются шедеврами египетской культуры, оказалось так много, что хедив (наместник) Египта того времени Аббас II Хильми решил разделить часть находки на равные по ценности «наборы» (лоты) и подарить их дружественным странам – Англии, Франции и т.д. Шестой лот достался от Египта России. Он был направлен в подарок Александру III, который, в свою очередь, распорядился разделить дар хедива еще на несколько частей и передать их некоторым университетам Российской империи.

В Музей древностей Казанского университета предметы из «русского лота» поступили в 1895 году. В годичном отчете университета 1896 года зафиксировано, что ему были переданы саркофаг жрицы Неситауджатахет (внутренний гроб в своеобразной погребальной «матрешке», – прим. Т-и) и 9 ушебти, но без указания имен погребенных, для которых они были сделаны. Часть имен установил еще в 1903 году основатель российской египтологии Борис Тураев. Еще некоторые ушебти идентифицировали в 1998 году в зарубежном каталоге отечественные египтологи Олег Берлев и Светлана Ходжаш.

Среди древнеегипетских памятников в коллекции Национального музея РТ 31 фигурка ушебти разных периодов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сейчас в египетской коллекции Национального музея Татарстана 31 фигурка ушебти. «Русский лот» уже в советские годы был передан в музей (тогда он назывался Центральный музей ТССР) из Казанского университета, остальные ушебти и древнеегипетские артефакты – поступления от частных коллекционеров прошлого. Например, от банкира-коллекционера, мецената и первого казначея музея Василия Заусайлова.

Доктор египтологии Владимир Большаков в своем исследовании детально изучил и описал лишь некоторые ушебти из фондов Национального музея Татарстана – те, которые относятся ко времени XXI династии. Большая их часть как раз относится к «русскому лоту».

«Армии» ушебти

Правила XXI династия в Древнем Египте примерно с 1070 по 950 год до нашей эры – всего-то 120 лет, мгновение во всей истории древнеегипетской цивилизации. Это так называемый Третий Переходный период. Тем не менее артефактам в Национальном музее Татарстана, датируемым этим периодом, 3 тысячи лет!

Владимир Большаков фиксирует параметры ушебти из коллекции Ивановского областного художественного музея Фото: © Виктория Солнцева

Под конец правления Рамсеса XI военачальник Херихор, бывший также главным чати (читай – премьер-министром) в Верхнем Египте, верховным жрецом Амона и царским наместником в регионе Нубия, фактически провозгласил себя фараоном Египта в Фивах.

Правитель Нижнего Египта Смендес, вероятный зять и преемник Рамсеса XI, стал родоначальником параллельной линейки правителей в дельте Нила. Как фараон и основатель XXI династии, он известен под именем Несбанебджед I. Столицей государства он сделал город Танис, все фараоны этой династии проживали только здесь, но реальная их власть охватывала лишь Нижний Египет.

Фараоны Танисской династии предусмотрительно поддерживали связи с верховными жрецами Амона в Фивах. Династические браки между представителями одних и других заключались с расчетом на сохранение единства между царствами.

Некоторые ушебти из коллекции Национального музея Татарстана Фото: скриншот сайта Госкаталога РФ

Владимир Большаков собрал и проанализировал информацию о 13 ушебти XXI династии из собрания Национального музея РТ. Не все из них происходят именно из гробницы в Баб эль-Газус, откуда «родом» так называемый русский лот, но все-таки относятся они, вероятнее всего, именно к Фиванскому некрополю. Коллективное погребение 153 жрецов в Баб эль-Газус сопровождали 110 ящиков для ушебти, а сам Баб эль-Газус, напомним, является частью обширного Фиванского некрополя – территории напротив города Фивы, где захоронения производились на протяжении предшествующих эпох – Среднего и Нового царств.

«Предметы из “тайника” в Баб эль-Газус извлекались очень поспешно и небрежно. Огромное число ушебти, принадлежащих конкретным владельцам, не было задокументировано надлежащим образом. Известно, что при XXI династии один набор ушебти, то есть для одного погребенного, мог состоять из 365 фигурок (по числу дней в году). Французский же египтолог Жорж Даресси, который составил первый сводный отчет об этом открытии, современник той находки, писал, что в гробнице было большое количество погребальных статуэток в деревянных ящиках с одним или несколькими отделениями, корзинках или даже брошенных прямо на полу. По его свидетельствам, одному и тому же лицу принадлежали ушебти нескольких типов, а всего ушебти там было найдено несколько сотен», – рассказал Большаков.

Ушебти из погребения в Баб эль-Газус сейчас находятся как в государственных, так и в частных коллекциях по всему миру. В том числе в НМ РТ и Ивановском областном художественном музее Фото: © Виктория Солнцева

Через несколько лет после распределения лотов по странам Даресси опубликовал неполный список находок в Баб эль-Газус. В нем он перечислил лишь 59 разных имен, без учета одинаковых (только саркофагов, напомним, было 153 «комплекта»), и не указал количество всех фигурок из набора для каждого умершего. Ушебти из этого погребения были буквально разбазарены самими египтянами и сейчас находятся как в государственных, так и в частных коллекциях по всему миру.

«Казанские» ушебти: начальник тайн богов, начальник житниц, певица Амона-Ра

Владимиру Большакову удалось достоверно идентифицировать восемь ушебти из «российского лота». Происхождение девятого ушебти – Джедхонсуиуфанха – пока остается под вопросом, но все же, вероятно, он также из Баб эль-Газус.

«Это были либо жрецы, либо лица, одновременно занимавшие несколько должностей при храме Амона-Ра (верховный бог солнца, – прим. Т-и) в Карнаке – в тот момент, в XI-X веке до нашей эры, это было самое главное святилище Египта. Теперь благодаря тому, что мы знаем имена этих людей, можно больше узнать о них самих, потому что другие предметы их погребального инвентаря рассеяны по другим музеям мира, в том числе и в Каире хранятся крупные объекты. Сейчас можно связать воедино целый круг памятников, связанных с этими людьми, – они перестают быть вещью самой по себе вне исторического контекста: такой-то жрец, и все. Что касается собственно Национального музея Татарстана, то теперь уже можно совершенно точно, например, в экспозиции указывать не просто примерно “ушебти такого-то тысячелетия или такого-то века”, а конкретные сведения: этот памятник принадлежит такому-то лицу», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Главным центром культа в Фивах, чьим фараоном провозгласил себя военначальник Херихор, являлся храм в Карнаке Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Анхефенмут был жрецом в культе бога Амона и его супруги богини Мут. На его терракотовом ушебти высотой почти в 13 см имеется титул «отец бога Амона и Мут» – это указывает на высокое положение Анхефенмута в иерархии фиванского жречества.

«Боги Амон, Мут и Хонсу составляли фиванскую триаду богов. Главным центром их культа в Фивах являлся храм в Карнаке», – уточнил Большаков.

Ушебти изображает умершего в облике мумии: он в трехчастном парике со скрещенными на груди руками, в которых держит мотыги. Широкое лицо с открытыми ушами старательно вылеплено, зрачки глаз выделены черной краской. Артефакт был расколот на две половины, сейчас остается небрежно склеенным.

Ушебти жреца Пахару принадлежал к фиванской жреческой элите. Носил несколько титулов, в том числе «начальник тайн Амона, Мут и Хонсу на небе, на земле и в ином мире» Фото: скриншот сайта Госкаталога РФ

Жрец Пахару, также известный под именем Аханеферамон. Он также принадлежал к фиванской жреческой элите – например, носил титулы «отец бога (Амона)», «главный жрец-чтец Амона», «начальник тайн Амона, Мут и Хонсу на небе, на земле и в ином мире». В музее Казани два 8-сантиметровых мумиеобразных ушебти этого жреца из синего фаянса с надписями черной краской.

Еще больше – три ушебти в древнеегипетской коллекции Национального музея РТ – из погребального комплекса жреца по имени Несиамон. Он был жрецом бога Амона, что подтверждает его титул «отец бога (Амона)». Его мумиеобразные ушебти, так же, как у Пахару, выполнены из синего фаянса с применением черной краски, высота фигурок – 10 см.

Жрец с именем Джедхонсуиуфанх носил титул «начальник обеих житниц», то есть зернохранилищ храма. Этот древний египтянин также занимал высокую административную должность в обширном храмовом хозяйстве бога Амона в Фивах. Мумиеобразный ушебти Джедхонсуиуфанха в длинном трехчастном парике с большими открытыми ушами. Овальное лицо имеет пропорциональные черты и достаточно тонко проработано. Поверх сжатых в кулаки рук, скрещенных на груди (правая поверх левой), ушебти пририсованы две мотыги. Корзина за плечами, головная повязка и глаза тоже прорисованы, черной краской. Высота фигурки – почти 11 см.

Ушебти жреца с именем Джедхонсуиуфанх. Он занимал высокую административную должность в обширном храмовом хозяйстве бога Амона в Фивах – был начальником зернохранилищ Фото: скриншот сайта Госкаталога РФ

Интересно, что этот ушебти одно время принадлежал профессору Казанского университета Александру Миславскому. Подобный же ушебти известен в частной швейцарской коллекции, который, впрочем также был найден в Баб эль-Газус в 1891 году, поэтому ученый предполагает, что и эта фигурка из того же тайника.

Имя жреца еще одного «казанского» ушебти времени XXI династии остается неизвестным. На фрагменте фигурки возможно прочитать только титул «чистый» – это жрец-уаб, то есть рядовой жрец, выполнявший рутинную, ежедневную работу в храме. Хотя, отмечает египтолог, не исключено, что владелец этого ушебти имел и другие жреческие титулы и обязанности. Причем, скорее всего, отметил Владимир Большаков, он был жрецом Амона, поскольку в полном виде такой титул обычно выглядит как «жрец-чистый Амона».

Среди изученных московским египтологом ушебти есть и те, которые сопровождали в загробный мир жрецов-женщин. Одна из них – Джедумаатиусанхти. В Национальном музее РТ есть сразу два ушебти разного типа этой женщины. На фигурках нет титулов, но из других источников известно, что и она принадлежала к фиванскому жречеству, так как носила стандартный для жриц титул «певица Амона-Ра, царя богов». Обе ушебти жрицы Джедумаатиусанхти терракотовые со следами черной краски, примерно одного размера (в высоту около 11,5 см), но одна – в одежде живых, другая мумиеобразная. Ушебти в одежде живых изображает надсмотрщика, при этом у фигурки акцентирована женская грудь, рельефно обозначенная под ниспадающими лопастями парика. Черной краской на светлом фоне выписаны головная лента на парике, кнут в левой руке и вертикальная надпись посередине.

Среди изученных московским египтологом ушебти есть и те, которые сопровождали в загробный мир жрецов-женщин с установленными именами Джедумаатиусанхти, Тенттауи. Две остаются неидентифицированными Фото: скриншот сайта Госкаталога РФ

Жрица Тенттауи представлена одним мумиеобразным ушебти из терракоты болотно-зеленого цвета. Надпись на фигурке, констатировал ученый, составлена скорописью очень небрежно. В скрещенных на груди руках ушебти сжимает веревки заплечной корзины. Они, как и глаза, головная повязка и надпись курсивом, сделаны черной краской.

«Есть сомнения, что именно так следует читать это имя. Но если это Тенттауи, то, скорее всего, это одна из жриц Амона: аналогичные фигурки были также найдены в тайнике в Баб эль-Газус. Желательно бы, конечно, иметь больше аналогий», – сказал наш собеседник.

И еще два ушебти, по словам Большакова, тоже явно женские. Но идентифицировать их личности и титулы пока не удалось – надписи на них не сохранились. Лишь по аналогии с ушебти того же времени с высокой степенью вероятностью можно предполагать принадлежность их владелиц к многочисленному фиванскому жречеству.

Египетское жречество в Третий Переходный период – это что-то вроде религиозной корпорации, практически семейный клан, в котором должности при храме раздавались среди своих Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Допуская очень грубое сравнение, чтобы было понятнее в дне сегодняшнем, – в иерархии жречества Древнего Египта были свои условные архиереи (высшее духовенство), певчие, пономари и служки.

«Египетское жречество в Третий Переходный период – это что-то вроде религиозной корпорации, практически семейный клан, в котором должности при храме раздавались среди своих. Были верховные жрецы, проводящие обряды, были те, кто отвечал за порядок в храме, те, кто пел при храме, и т.д. В период XXI династии фиванское жречество достигло значительного влияния и, по существу, выступало как самостоятельная политическая сила. В какой-то момент из-за такой наследной клановости в «тайнике» в Баб эль-Газус было погребено несколько поколений фиванских жрецов», – рассказал информагентству Владимир Большаков.

Выходит, установленные египтологом личности, захоронения которых сопровождали ушебти из фондов Национального музея РТ, были членами одной «религиозной корпорации» верховных жрецов Амона в Фивах – наследников «жреческого» фараона Верхнего Египта Херихора.

Ушебти из коллекции Нацмузея РТ принадлежат клану наследников «жреческого» фараона Херихора, чьим главным святилищем был Карнакский храм Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Владимир Большаков намерен продолжить научные исследования египетских древностей из фондов Национального музея Республики Татарстан, в том числе идентифицировать еще 18 ушебти других исторических периодов Древнего Египта.