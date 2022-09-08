Нацмузей РТ впервые показал почти все древности из собрания купца Василия Заусайлова

В Национальном музее Татарстана впервые в его советской и постсоветской истории открылась выставка древностей из коллекции Василия Заусайлова — купца и банкира конца XIX — начала ХХ веков, почетного гражданина Казани и первого казначея музея, созданного тогда в качестве городского.

Пара изящной, хоть и деревянной женской обуви на каблуках, сосуды и кумганы (узкогорлый азиатский кувшин с носиком — прим. Т-и), джезва — сосуд для варки кофе из восточной коллекции Заусайлова, фигурки ушебти, сопровождавшие мертвых, печать-скарабей I тысячелетия до нашей эры, сосуды в виде божеств и части саркофагов из древнеегипетской части коллекции, а также, конечно, коллекция предметов русской культуры (прялки, швейки, рубели, вальки, игольницы, женские платья, братины) — всё это могут теперь видеть посетители выставки «Василий Заусайлов: коллекционер и меценат» до 15 ноября.

Прежде часть предметов из собрания Василия Заусайлова, безусловно, уже экспонировалась в ходе других сборных тематических выставок, но впервые в послереволюционной истории музея они представлены вместе — как самостоятельная коллекция. Причем выставляется собрание Заусайлова почти полностью — 120 предметов из 150 имеющихся в фондах Национального музея РТ.

Не вошел в число экспонатов выставки, например, античный бальзамарий — совсем небольшой (карманный) стеклянный сосуд для перевозки и хранения бальзамирующих и парфюмерных жидкостей. Со временем он покрылся так называемой радужной пленкой, а это — признак особой хрупкости и, как следствие, сигнал для специалистов, что выставлять такой предмет рискованно. Он может разрушиться от малейшего колебания (при толчке витрины, например).

«Обычно коллекционеры, которые связаны с историей музея, были либо из научной среды, либо из преподавательской. Чаще всего в наши коллекции поступали предметы, связанные с деятельностью профессоров Казанского университета. Но Василий Иванович Заусайлов происходил из купеческой среды, был предпринимателем, и для него этот интерес [к коллекционированию] возник, когда в Казани в 1877 году состоялся IV Всероссийский археологический съезд, который стал большим событием для города. Сюда съехались археологи и исследователи древней истории со всей России. Именно поэтому начались те движения в городском обществе, которые позволили возникнуть новым коллекциям и новым коллекционерам. Василий Иванович Заусайлов обратил свое внимание на древности Казанского края, стал собирать свою частную коллекцию, которая в конце XIX века уже была известна как достопримечательность Казани», — рассказала заместитель генерального директора по научной и исследовательской деятельности НМ РТ Светлана Измайлова.

Она также отметила, что открывшаяся выставка не так велика, но сама тема жизни Василия Заусайлова и его деятельности (финансовой, благотворительной и музейной) заслуживает отдельной разработки, и, пожалуй, этот вопрос еще предстоит исследовать музейщикам современности.

«Человек он был неординарный. Взял на себя покрытие расходов банкирского дома, который прогорел (он был в нем соучредителем — прим. Т-и). Долг он вынужден был закрыть продажей своей личной коллекции, большая часть которой находится сейчас в Национальном музее Финляндии, вызывая большой интерес среди научного сообщества. У нас есть уникальная возможность познакомиться и с биографией этого человека, и с теми предметами, которые когда-то через его руки поступали в наш музей. Мы можем говорить о нем только с огромной благодарностью и с огромной признательностью за то, что он сделал на протяжении нескольких лет, пока работал с Казанским городским музеем», — подчеркнула Измайлова.

Директор детского краеведческого музея, посвященного истории Савинова, Любовь Новикова передала Национальному музею РТ благодарность за создание выставки предметов из коллекции Заусайлова от его правнучки Натальи Ивановской. Летом она приезжала в Казань и узнала о том, что такая выставка готовится.