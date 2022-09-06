Коллекцию древностей мецената XIX века Заусайлова на два месяца выставят в Нацмузее РТ

Национальный музей Республики Татарстан 7 сентября презентует выставку «Василий Заусайлов: коллекционер и меценат». На ней в течение чуть больше двух месяцев, до 15 ноября, будут представлены собранные этим купцом и банкиром, почетным гражданином Казани древности и раритеты, начиная от древнеегипетских артефактов.

«В коллекции, доставшейся Национальному музею РТ от Василия Заусайлова, 150 экспонатов. На выставке мы представим это собрание почти целиком – покажем около 120 предметов», – уточнили для «Татар-информа» в пресс-службе музея.

Фото предоставлено НМ РТ.

Выставка, к слову, третья в этом году в цикле «Казанские коллекционеры». Первая была посвящена собранию Григория Вульфсона, коллекционера ХХ века, профессора КФУ, скончавшегося в 2002 году. Вторая – коллекции Андрея Лихачева, собирателя, так же, как и Заусайлов, XIX века; его собрание стало основой фондов для Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ.

Василий Заусайлов тоже стоял у истоков создания музея: в марте 1895 года, за месяц до открытия, он был назначен казначеем музея. Он должен был закупать предметы и формировать музейное собрание. Именно благодаря ему Национальный музей сейчас обладает коллекцией древнеегипетских артефактов и античного Причерноморья. Заусайлов также собрал значительную русскую этнографическую коллекцию – предметы женской одежды (среди них уникальные головные уборы, предметы повседневного быта) и праздничной посуды. В дар музею Василий Иванович Заусайлов передал предметы восточного быта.

Фото предоставлено НМ РТ.

Увидеть эти предметы, а также узнать, что такое бальзамарии и что в них хранили, для чего нужны были братины, куда ходили с набирухой или почему рубель украшали орнаментом, посетители смогут на выставке «Василий Заусайлов: коллекционер и меценат».

Выставку можно посетить в том числе по «Пушкинской карте».

Фото предоставлено НМ РТ.

Особая ценность собранной Заусайловым коллекции состоит в том, что это лишь малая часть, оставшаяся в России. Василий Заусайлов возглавлял один из крупнейших банкирских домов Российской Империи «А. А. Печенкина и Ко», который после начала Русско-японской войны в 1904 году разорился. Все имущество Заусайлова, в том числе и его легендарная коллекция древностей, было распродано на специальном аукционе. Разорившийся банкир хотел сохранить собрание в родном городе, но не смог – она была распродана по частям, и большая ее часть досталась Национальному музею Финляндии в Хельсинки (хранится там до сих пор под названием «Волго-камские древности»).