Исполнилась мечта еще одного юного казанца – для него устроили экскурсию на радиостанцию

Акция «Елка желаний» помогла исполнить желание еще одного юного жителя Казани – 9-летнего Михаила Санталова, который мечтал побывать на детском радио. Сегодня мальчику провели экскурсии по студии телеканала «Шаян ТВ» и студии «Болгар радиосы», а также вручили ему новогодние подарки.

Михаила и его бабушку на студии встретили ведущие телеканала. Ребенку показали, как устроена работа телестудии, познакомили с самыми масштабными проектами, популярными программами, их ведущими и участниками. А в студии дубляжа юный гость смог понаблюдать за увлекательным процессом озвучивания мультсериалов.

Кроме того, Михаил посетил студию «Болгар радиосы». В своей новогодней открытке с желанием мальчик рассказал, что очень любит слушать детское радио, ему нравятся передачи и песни. Именно поэтому Миша очень хотел увидеть и узнать, как все устроено на детском радио.

В конце встречи замруководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин вручил юному казанцу ноутбук, мягкую игрушку и сладкий подарок от Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также памятные презенты от «Шаян ТВ».

Напомним, Минниханов 21 декабря в Татарстане выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — еще три елочных шара с детскими мечтами. Кроме того, накануне «Татар-информ» сообщил, что Президент РТ в рамках акции подарил сыновьям участника СВО «умные» колонки.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится по инициативе Президента Владимира Путина с 2018-го года. Она позволяет исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот. Сам Путин также традиционно принял участие в акции.