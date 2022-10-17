Исполком Нижнекамска возглавил Камиль Назмиев

Руководителем исполкома Нижнекамска стал Камиль Назмиев. За его кандидатуру на 26-м заседании городского Совета депутаты проголосовали единогласно. После голосования состоялась процедура подписания контракта.

Камиль Назмиев Фото: tatarstan.ru

«Уважаемый Камиль Римович, хочу вас поздравить с этим назначением. Ответственная должность! Красивый наш город Нижнекамск. Я думаю, что мы должны приложить все усилия для того, чтобы он стал еще лучше, еще комфортнее», — напутствовал нового руководителя глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Назмиев трудился на должностях заместителя главы Мензелинского района, руководителем исполкома Мензелинского района, с 2021 года занимал должность заместителя директора филиала АО «Сетевая компания» в Нижнекамске. 15 сентября был назначен замруководителя исполкома Нижнекамска.

Камиль Назмиев окончил Камский государственный институт физической культуры по специальности «учитель физкультуры» и Казанский государственный энергетический университет. Работал в сфере образования: по специальности в Подбайларской средней школе, с 2001 по 2007 год был директором госкиноучреждения района.

До 2015 года Назмиев возглавлял Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля. С ноября 2015 по 11 декабря 2018 года был заместителем главы Мензелинского района, с 2018-го по 2021-й — руководителем исполкома Мензелинского района.

Должность руководителя исполкома Нижнекамска с декабря прошлого года занимал Юрий Болтиков. Он ушел из жизни в августе этого года.

Ранее сегодня «Татар-информ» сообщал, что исполком Нижнекамского района Татарстана возглавил Роман Булатов.