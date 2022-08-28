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Ру Тат
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Общество
28 августа 2022  22:22

На 45-м году умер руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков

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Сегодня скончался руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков. Ему было 44 года, сообщает городская администрация.

«Для всего Нижнекамска это большая утрата. Из жизни ушел не просто высококлассный специалист, руководитель, организатор, это был замечательный коллега, семьянин, сын, очень отзывчивый человек, который любил жизнь и людей», — сообщается в ее Telegram-канале. 

 

Фото: Telegram-канал администрации Нижнекамска

Дата и время церемонии прощания станут известны позже.

Болтиков занимал должность руководителя исполкома Нижнекамска с декабря прошлого года. Ранее работал в «Нижнекамских тепловых сетях», с 2019 по 2021 год возглавлял организацию.

#нижнекамск #руководитель исполкома #умер
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