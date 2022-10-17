Роман Булатов назначен руководителем исполкома Нижнекамского района РТ

Исполком Нижнекамского района Татарстана возглавил Роман Булатов. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на сессии Советов города и района. На эту должность также претендовал Айназ Ярмиев, который трудится заместителем руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства.

Роман Булатов Фото: e-nkama.ru

Роман Булатов окончил Современную гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция» и Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ по специальности «Юриспруденция». Летом текущего года Булатов был назначен первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района РТ. До этого он с 2015 года работал заместителем генерального директора АО «Татэнерго».

«Уважаемый Роман Фанисович, это ответственное назначение. Перед нами стоят ответственные задачи. В первую очередь это улучшение жизни жителей», — отметил глава района Рамиль Муллин.

Из 34 депутатов на сессии присутствовали 26 человек. Заседание прошло при участии депутатов Государственного Совета Татарстана Рината Сибгатуллина и Альберта Ягудина.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что в Нижнекамске назначен новый замглавы исполкома по вопросам мобилизации и ЧС.