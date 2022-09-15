Замруководителя исполкома Нижнекамска назначен Камиль Назмиев

В Нижнекамске новые кадровые назначения. Заместителем руководителя исполкома города назначен Камиль Назмиев. Его на горсовете представил исполняющий обязанности главы Нижнекамского муниципального района, заместитель главы Александр Умников.

«В органах местного самоуправления Камиль Римович работает с 2015 года. Трудился на должностях заместителя главы Мензелинского района, руководителем исполкома Мензелинского района, с 2021 года занимал должность заместителя директора филиала АО „Сетевая компания“ в Нижнекамске», — отметил он.

Назмиев окончил Камский государственный институт физической культуры по специальности «учитель физкультуры» и Казанский государственный энергетический университет. Работал в сфере образования: по специальности в Подбайларской средней школе, с 2001 по 2007 год — был директором госкиноучреждения района.

До 2015 года Назмиев возглавлял Мензелинский педагогический колледж им. Мусы Джалиля. С ноября 2015 по 11 декабря 2018 года был замглавы Мензелинского района, с 2018 по 2021-й — руководителем исполкома Мензелинского района.