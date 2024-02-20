Нарышкин высказался о смерти летчика-перебежчика Кузьминова

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что погибший в Испании перебежчик Максим Кузьминов стал «моральным трупом», еще когда планировал угон российского военного вертолета Ми-8. Об этом он заявил РИА Новости.

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда планировал свое грязное и страшное преступление», – сказал Нарышкин.

Напомним, накануне в Испании, предположительно, нашли мертвым летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет РФ. По данным RT, в августе 2023 года 28-летний командир вертолета Максим Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В свою очередь в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.