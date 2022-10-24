«Искусство Союза» от РОСИЗО и Третьяковки стало бесплатным ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства, который, напомним, отмечается 4 ноября, вход на выставку «Искусство Союза» в галерее «Хазинэ» стал свободным. Это, как ранее сообщал «Татар-информ», большой сборный проект, свои произведения для которого в Казань предоставили РОСИЗО (инициатор выставки), Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Союз художников России, Музей ИЗО РТ, Фонд имени Марджани, музей-заповедник «Абрамцево», семья Д. Жилинского.

«Сейчас в галерее "Хазинэ" помимо "Искусства Союза" проходят выставки турецкого художника Ялчына Гекчебага, Фарита Газизуллина с его якутскими пейзажами и панорамами гор (на первом этаже) и выставка работ легенды советской фотографии Владимира Лагранжа (третий этаж). Последняя особенно популярна у наших посетителей, а чтобы обратить большее внимание наших гостей на "Искусство Союза", мы и сделали бесплатным вход на две недели именно на эту выставку. Хотя обычно для посещения галереи обычно предусматривается единый билет. При вручении бесплатного билета именно на "Искусство Союза" кассир будет проставлять на нем пометку, что билет только на эту выставку и у себя фиксировать, сколько же посетителей за время акции соберет этот проект», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ, чьим филиалом на территории Казанского Кремля является галерея «Хазинэ».

До 4 ноября увидеть выставку «Искусство Союза» можно будет бесплатно всем категориям гостей. Эволюцию изобразительного искусства многонационального СССР с 20-х до 80-х годов ХХ века (и даже один образец произведения 1994 года) можно проследить в залах выставки от легендарной и до сих пор узнаваемой скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», выполненной в макете и открывающей экспозицию в стилизованном под советский период зале, до знаменитых картин «Опять двойка» Федора Решетникова, «Свадьба на завтрашней улице» Юрия Пименова.

Выставка «Искусство Союза» приурочена к 100-летию образования СССР, до Казани ее видели жители Сургута и Тюмени. Музей ИЗО РТ напоминает, что по понедельникам у музея и галереи выходной день. В четверг посетить «Хазинэ» можно по продленному графику – с 11 до 20 ч, в остальные дни она работает с 10 до 18 часов.