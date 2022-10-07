Ленин в кабриолете и юная Орбакайте: в «Хазинэ» открылась мегавыставка «Искусство Союза»

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Оборона Петрограда» 1928 года Александра Дейнеки, «Воспоминание о военном пайковом хлебе» 1962 года Юрия Пименова, «Демобилизованная», также 1962 года, Владимира Васильева, «Погрузка канадского леса» Бориса Цветкова, «Ишимбаево. Нефтепромыслы имени Кирова. Привал группы», 1936 года Баки Урманче, «Портрет Кристины Орбакайте» 1985 года Елены Романовой, а также произведения Константина Петрова-Воткина, Эрнста Неизвестного, Александра Самохвалова и многих-многих других официально разрешенных и не менее официально запрещенных художников СССР теперь можно увидеть в Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ».

Чтобы организовать мегавыставку «Искусство Союза», занявшую весь второй этаж национальной галереи и на время сместившую экспозицию национального живописца Хариса Якупова, свои шедевры в Казань отправили РОСИЗО, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Московский музей современного искусства, Союз художников России, Музей ИЗО Татарстана, Фонд Марджани и даже Третьяковская галерея. Последняя предоставила десять произведений, в основном масштабных полотен.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Входной зал выставки оформлен огромной надписью с ее названием шрифтом, характерным для советской эпохи. Встречает посетителей модель известнейшей в советские годы скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», которая была создана в 1936 году для павильона СССР на всемирной выставке 1937 года в Париже.

«С входной двери ты понимаешь, что присутствуешь в том празднике, который когда-то был и где-то там остался. Здесь представлены шедевры, на которых я когда-то сформировалась как художник. А ещё очень здорово, что этот праздник сегодня именно у тебя дома — увидеть такие произведения раньше можно было, только выехав из Казани, а сейчас она в твоём городе. Сегодня нашим молодым художникам, студентам нужно чаще напоминать, что такое изобразительное искусство. Изобразительное искусство — это мастерство, которому обучаются очень долго, и когда к мастерству подключается твоя душа, твой опыт, тогда произведение приобретает значимость шедевра. Я в свое время старалась равняться на Елену Романову. А Гелий Коржев? Его американцы в свое время назвали Леонардо да Винчи ХХ века», — подчеркнула народный художник Татарстана Фарша Хасьянова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Время СССР было великой эпохой, оставившей произведения, которые сейчас составляют сокровищницу мирового искусства, акцентировала заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности ГМИИ РТ Дина Хисамова. Для многих, сказала она, выставка будет откровением, открытием, для многих — ностальгией.

«СССР была страной, которая объединяла многие национальности, и их союз был искренним. Выставка посвящена 100-летию создания СССР 30 декабря 1922 года», — обозначила Хисамова.

До Казани «Искусство Союза» было продемонстрировано в Сургуте и в Тюмени, в столице Татарстана выставка экспонируется даже в более расширенной версии — здесь ее дополняют около 20 произведений из фондов Музея ИЗО РТ.

Специально к выставке пространство галереи было реорганизовано: здесь не только демонтировали выставку Хариса Якупова, но и полностью закрыли окна, произведя небольшой ремонт, покрасили основные стены и дополнительно установленные перегородки в символичный для Советского Союза красный цвет. Сами сотрудники Музея ИЗО РТ, работающие в других его филиалах, с восторгом в глазах и на устах с первых залов с огромным интересом и ностальгией рассматривали каждое произведение.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня многие, наверное, уже забыли это обращение, а когда-то оно было постоянно в ходу. Выставка „Искусство Союза“ — это напоминание о том, когда мы были единой страной. Каждые 100 лет рушатся государства, воссоединяются... На нашей выставке представлены произведения не только столичных авторов, но авторов из союзных республик — Беларуси, Украины и Казахстана. Я лично назвала бы эту выставку „История народа в произведениях художников“», — сказала главный хранитель музейно-выставочного центра РОСИЗО Наталья Гагиева.

Проект собрал произведения в разных направлениях, в том числе тех, которые не приветствовались в СССР и не экспонировались на выставках, — авангард, модернизм, постмодернизм, реализм, соцромантизм, соцреализм, суровая живопись, нонконформизм, модернизм и авангард конца советской эпохи.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«У Семена Чуйкова не было как такового художественного образования, как таковой художественной школы, тем не менее он стоит в одном ряду со всеми художниками социалистического реализма, являясь признанным мастером этого направления. Одной из самых знаменитых его работ является „Дочь Киргизии“. Я думаю, многие помнят эту прекрасную девочку в красном платочке на фоне степей, это произведение хранится в Третьяковской галерее. У нас на выставке другая его работа — „Закат в горах“ 1954 года. Основной темой творчества Семена Чуйкова была родная страна, он очень много писал киргизских пейзажей, горы, степи, основными героями картин у него были его национальности. Но тем не менее эти работы в абсолютном контексте художественной жизни того, что происходит в этом периоде», — рассказала куратор выставки Любовь Подлеснова.

Она акцентировала, что представленные на выставке произведения — действительно, жемчужины искусства советского периода, и многим будет приятно увидеть их наконец не в запасниках, а в выставочном зале. Некоторые из них взрослые посетители выставки могут вспомнить по своим советским школьным учебникам.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«На выставку попали настоящие шедевры. Некоторые работы, которые представлены здесь, вы бы никогда в то время не увидели на выставке, тем не менее такое искусство тоже существовало те же 100 лет, что и официальное искусство. Но на этой выставке и официальная линия настолько хороша — это хрестоматийные произведения буквально из учебника. Это и совершенно новый пласт искусства, который, естественно, никогда не появлялся на официальных выставках — авангардисты. Словом, „Искусство Союза“ — это потрясающий веер, спектр направлений и художников, которые существовали, но не всегда были доступны и известны. А искусство обязательно надо знать, его не надо забывать», — сказала искусствовед, советник директора по национальному искусству Дина Ахметова.

Выставка «Искусство Союза» в галерее «Хазинэ» будет длиться до 4 декабря. Вслед Музей ИЗО РТ готовит свой проект, где покажет советское искусство из своих фондов.

«С РОСИЗО нас связывают очень давние и длительные взаимоотношения. Их потрясающая коллекция фондов обладает 40 тысячами произведений советского периода. Два года назад случилось чудо и чудо одно из последних: часть фонда РОСИЗО стали передавать регионам. В наш музей было передано более 500 произведений — скульптура, графика, живопись — то, чего практически в нашем фонде не было. Я очень благодарна!» — сказала директор Музея ИЗО РТ.