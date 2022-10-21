Блеск самоцветов и виды гор Якутии: «Хазинэ» открыла художника-геолога Фарита Газизуллина

Образцы чароита, черного горного хрусталя, оптического флюорита, малахита, янтаря и других удивительных минералов, картины-ассоциации из них, случайно возникшие при срезах каменных глыб, а также живописные панорамы гор и просторов Якутии — такова новая выставка, открывшаяся в Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле. Название проекта созвучно изданному еще в 2013 году каталогу «Дорогами странствий». На выставке представлены работы геолога и художника Фарита Газизуллина, достаточно известного в Бугульме, но редко экспонирующегося в Казани.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В столицу Татарстана художник привез около 60 необычных для жителей средней полосы России пейзажей. С них словно сходит на смотрящего звенящая тишина, леденящее умиротворение панорам горных ландшафтов и столь невообразимо далеких видов Якутии. Всего за последние лет 30 из своих 80 Газизуллин написал около полутысячи картин, провел 55 персональных выставок, в том числе в Башкортостане и на Урале, а пара его картин с известными «Ленскими столбами» отправилась в Китай — говорят, есть в Поднебесной похожая местность.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Я не гадал и не ждал, что когда-нибудь буду стоять на вершине этого холма, где зародилось наше древнее государство, где формировалась будущая столица наша — Казань. Здесь святое, намоленное место. Здесь находиться — счастье, а показать свои работы — это другое, большее счастье. Я счастлив! Однажды я поднимался на вершину горы, с тяжелым рюкзаком, мошка… Говорил сам себе: не жалуйся, ты сам сюда пришел, это твой выбор. Когда я поднялся, то был сполна вознагражден: мне открылась такая потрясающая панорама! Мне стало по-настоящему обидно, что никто не видит эту красоту. Я дал себе слово, что когда меня перестанут носить ноги, я сяду за мольберт, чтобы показать эту красоту тем людям, которые никогда не были и не смогут побывать в этих краях», — рассказал художник на вернисаже.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Экстравагантный образ живописца дополнял на вернисаже большой самоцветный камень-кулон. Темно-фиолетовый неограненный кристалл, как подчеркнул сам Газизуллин, — это дар горы, он нашел его в последний день экспедиции, когда группа уже покидала стоянку. Увидел что-то блестящее среди клочка травы, нагнулся поднять и понял, что так гора благодарит его.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Вам здорово повезло: вы проживаете две жизни — и как художник, и как геолог. Это отнюдь не каждому дано. Для меня неожиданно увидеть в таком объеме работы Фарита. Я видел некоторые из этих работ на выставках, но я не знал, что их автор не имеет художественного образования, что он геолог. Мне самому выставка напомнила мою выставку в Хакасии. А то, что вы сделали в живописи, вызывает глубочайшее уважение. Удовольствие я здесь получаю от большинства работ», — подчеркнул заслуженный художник РФ, лауреат премии Тукая Григорий Эйдинов.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Первыми в Казани Фарита открыли мы! В нашей картинной галерее семь лет назад, — обратил внимание сотрудников галереи «Хазинэ» и первых посетителей выставки директор музея Константина Васильева Геннадий Пронин. — Его картины очень поэтичны, они вдохновляют, смотря на них, хочется жить, хочется творить. Здесь стремление вверх, горы дают нам вертикальное измерение в жизни: жизнь не просто одинакова всегда, мы всегда хотим чего-то большего, куда-то стремимся. Спасибо, что поддерживаешь наши стремления вверх».

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Менее крупными, но все же состоявшимися выставками Фарита Газизуллина в Казани прежде были экспозиции картин в Геологическом музее Казанского федерального университета и в Музее Горького. Нынешнюю выставку «Дорогами странствий» можно будет видеть в галерее «Хазинэ» до 20 ноября.