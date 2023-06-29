4 передовые лаборатории появятся на базе инженерной школы Университета Иннополис

До 2030 года на Передовая инженерная школа Университета Иннополис планирует обучить 13,8 тыс. IT-специалистов и создать 4 передовые лаборатории. Об этом вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сказал на заседании Экспертного совета в Москве с участием замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина, где были представлены промежуточные результаты работы учебного заведения.

Передовая инженерная школа в рамках одноименного федерального проекта Минобрнауки России в Университете Иннополис открылась в 2022 году.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели, которые отвечают вызовам импортонезависимости. До 2030 года планируется обучить 13,8 тыс. ИТ-специалистов, трудоустроить 1,3 тыс. выпускников школы, создать четыре передовые лаборатории, запустить пять отечественных решений для разработки ПО с технологией автогенерации кода на основе искусственного интеллекта», — цитирует Романа Шайхутдинова.

Замдиректора, руководитель ПИШ Университета Иннополис Искандер Бариев доложил, что за год с момента запуска федерального проекта удалось выстроить взаимоотношения со всеми партнерами и внедрить в образовательный процесс 16 новых программ высшего и дополнительного профобразования, разработать первые версии продуктов фронтирной задачи, а также сформировать инфраструктуру для лабораторий и разработки продуктов на основе ИИ.