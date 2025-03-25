Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

Рекордный объем инвестиций, который был привлечен в Татарстане в 2024 году, по муниципальным районам республики распределился, естественно, неравномерно. «Татар-информ» попытался найти закономерности в этом процессе и спрогнозировал инвестиционную активность в регионе и стране в текущем году.





Фото: © «Татар-информ»

28 процентов инвестиций пришлось на Казань

«Татар-информ» изучил данные о распределении инвестиций по итогам 2024 года между муниципальными районами Татарстана. Эта статистика доступна на ресурсе «Открытый Татарстан». 43 района, а также два главных города республики – Казань и Набережные Челны – привлекли за прошлый год рекордные 1,15 трлн рублей (без учета бюджетных вложений).

При этом более 976 млрд, или почти 90% от этой суммы, было вложено всего в 10 муниципалитетов региона. Список этих «инвестиционных передовиков» стабилен, хотя внутри «золотой десятки» (и пятерки примкнувших), естественно, происходят передвижения. К примеру, Лениногорский район, который 2023-й завершил на 12-м месте, по итогам прошлого года поднялся до седьмого. А Высокогорский, занимавший тогда же 8-е место, на этот раз топ-10 покинул (уйдя, правда, недалеко, всего лишь на 11-ю позицию).

Константами можно назвать, во-первых, абсолютное лидерство Казани с ее 316,7 млрд рублей инвестиций, обусловленное в числе прочего административным статусом столицы Татарстана. Во-вторых, космический разброс между первым и последним местами в списке. В 2024 году аутсайдером оказался Камско-Устьинский район, который привлек лишь чуть больше 1 млрд рублей.

Впрочем, и внутри топ-10 преимущество Казани над входящим в ее же агломерацию, но занявшим по итогам прошлого года 10-е место Зеленодольским районом (21,5 млрд рублей) выглядит недосягаемым (в этой жизни точно).

Добавим, что инвестиции в объеме более 10 млрд рублей, кроме муниципалитетов из первой десятки, смогли привлечь еще лишь шесть районов: Высокогорский (20,8 млрд), Верхнеуслонский (15,7 млрд), Азнакаевский и Нурлатский (по 12,1 млрд в каждом), Бавлинский (10,8 млрд) и Сармановский (10,4 млрд). Относительно неплохие результаты также у Бугульминского (8,1 млрд), Чистопольского (7,2 млрд), Новошешминского (7 млрд), Мензелинского (5,7 млрд) и Кукморского (5,4 млрд) районов. Остальные муниципалитеты не дотянули и до 5-миллиардной планки, а 12 – даже до 2-миллиардной.

В пересчете на душу населения лидирует Елабужский район

Конечно, сравнивать территории внутри одной республики лишь по абсолютным величинам любых макроэкономических показателей, как, например, и субъекты РФ внутри федерального округа или всей России, – некорректный подход для аналитики, претендующей на качественную. В силу разницы потенциалов, инвестиционной привлекательности, географического положения, структуры трудовых ресурсов и множества других факторов, в том числе и трудно поддающихся «учету» субъективных, муниципалитеты всегда будут сильно отличаться друг от друга.

Для сравнений больше подходят относительные показатели – например, инвестиции на душу населения. При таком пересчете Казань по итогам прошлого года стала лишь 13-й, причем с уровнем ниже среднереспубликанского – 240,2 и 289,3 тыс. рублей соответственно. А Набережные Челны разместились и вовсе на 18-м месте (169,7 тыс. рублей).

Но если исключить два крупнейших города Татарстана из расчетов (по понятным причинам знаменатель в уравнениях с ними всегда будет очень большим), нельзя не отметить практически полное совпадение двух топ-10, сформированных и по абсолютным, и по подушевым объемам инвестиций. Это подтверждает лежащий на поверхности вывод о том, что инвестиции в республике из года в год текут по известным руслам и радикально в этом плане почти ничего не меняется.

Исключение – прыжок в стратосферу Елабужского района. Инвестиции в эту территорию за последние пять лет выросли кратно (в 2019-2020 гг. сюда ежегодно приходило по 25-27 млрд рублей), в то время как количество населения практически не изменилось (85 тыс. чел.). Отсюда и двукратный отрыв района (1 797,9 тыс. рублей на душу населения) от занявшего вторую строчку Верхнеуслонского (891,4 тыс. рублей).

В целом выше среднереспубликанского уровня подушевых инвестиций сработали по итогам прошлого года только 12 районов Татарстана, в том числе Бавлинский и Сармановский. А минимальный уровень сложился в Рыбно-Слободском (56,1 тыс. рублей).

По данным Агентства инвестиционного развития РТ, хотя муниципальный инвестиционный стандарт, в числе прочего предполагающий появление в районных администрациях «инвест-уполномоченных», внедрен во всех районах республики, проблема «недостаточной компетентности в органах местного самоуправления в части правовых и финансовых аспектов реализации инвестпроектов» пока остается актуальной.

Главным магнитом для привлечения денег на территории власти считают промышленные парки. По итогам 2024-го в них работало более 1,7 тыс. предприятий, оборот которых превысил 560 млрд рублей. Резидентам доступны налоговые льготы, субсидии на потребление электроэнергии, льготное финансирование и лизинг оборудования, а также программы финансовой поддержки в рамках партнерского финансирования. По данным Минэкономики РТ, хотя наполняемость промпарков в целом по республике растет и сейчас оценивается в 80%, есть муниципалитеты, где их развитию не уделяется должного внимания. Такие районы и демонстрируют низкую динамику основных экономических показателей.

В обработке наиболее весомые доли в 2024-м пришлись на химпром (11%, или около 119 млрд рублей) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Больше в электрооборудование, меньше – в интеллектуальную собственность

Напомним, суммарный объем инвестиций в основной капитал за январь – декабрь 2024 года в Татарстане превысил очередную рекордную планку в 1,43 трлн рублей, в сопоставимых ценах это на 12,7% больше, чем было по итогам 2023-го (тоже рекордного). Эту сумму Татарстанстат рассчитывает по полному кругу хозяйствующих субъектов, в том числе с досчетами на так называемые инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами (например, в ИЖС). А вот структурно инвестиции он раскладывает от суммы в 1,1 трлн рублей – объема без субъектов МСП и тпк называемых параметров неформальной деятельности.

Отметим несколько интересных моментов. В отраслевом разрезе, как и в предыдущие годы, лидируют вложения в обрабатывающие производства (34%, или свыше 367 млрд рублей), а также в транспорт и хранение (21,5%, более 232 млрд рублей). При этом в обработке наиболее весомые доли в 2024-м пришлись на химпром (11%, или около 119 млрд рублей), нефтепереработку (5,8%, или 63,1 млрд) и, неожиданно, выпуск электрооборудования, доля которого выросла до 5,5% (годом ранее было 0,3%). А в деньгах – с почти 2,8 до 59,6 млрд рублей!

Для сравнения: производства автотранспортных, а также прочих транспортных средств на двоих привлекли лишь 65 млрд рублей (между отраслями эта сумма распределилась практически поровну).

При этом доля добычи полезных ископаемых снова снизилась – с 12% до 10% (в деньгах до 108 млрд рублей), почти сравнявшись с... деятельностью по операциям с недвижимым имуществом! Ее доля за год выросла с 5,5% до 9,6%, в деньгах – почти до 104 млрд рублей. Из названия понятно, что эти бизнесы включают продажу различной недвижимости (от жилых домов до складов и земельных участков), ее аренду и управление и все связанные с этим посреднические услуги. Очевидно, взлет инвестиций в этой сфере обеспечили не риелторские агентства.

Еще один важный момент – несмотря на небольшое снижение доли собственных средств, за год с 65,8% до 62,1%, этот источник остается традиционно главным «сырьем» инвестиционных процессов (в деньгах это 671,4 млрд рублей). Тем более что доля бюджетных вложений в Татарстане стабильна – чуть меньше четверти (252,5 млрд рублей, из них 161,4 млрд пришлось на федеральные деньги). По итогам 2024-го немного выросла доля банковских кредитов (и это на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ!), а особенно займов других организаций, в том числе, вероятно, «головных» для предприятий, входящих в крупные холдинги.

Выросла за год доля вложений в здания и сооружения (с 45,8%) и, что особенно радует, в машины и оборудование (с 29,5%), хотя в последнем случае все может быть связано с удорожанием всевозможного «железа», в том числе из-за курсовых колебаний и логистических трудностей. Печалит только сильное сокращение доли вложений в объекты интеллектуальной собственности (с 15,6%).

Хотя на федеральном уровне видовая структура сложилась несколько иначе, в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) вынесли безжалостный диагноз – инвестиции в 2024 году, конечно, скакнули, но оказались «малопроизводительными». Прежде всего, из-за того, что в их структуре «росли в основном не самые ценные компоненты (нежилые здания и сооружения, прочие активы)», тогда как объем предложения инвестиционных ресурсов рос «очень слабо», а «в строительной деятельности он вообще давно остановился».

Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов на февральской итоговой коллегии ведомства также отмечал, что сложившаяся в республике структура инвестиций в долгосрочной перспективе может обернуться замедлением технологического обновления, снижением производительности и ухудшением конкурентоспособности.

Доля добычи полезных ископаемых снова снизилась – с 12% до 10% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поквартальная динамика свидетельствует о замедлении динамики инвестиций

Но есть и другие поводы для тревоги. По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал в России по итогам прошлого года составил 7,4% после подъема на 9,8% в 2023-м и на 6,7% в 2022-м (в Татарстане – 12,7%, 22% и 10,5% соответственно). Хотя итоговый результат оказался ниже, чем прогнозировали в Минэкономразвития РФ, где в сентябре ставили на 7,8%, капвложения стали вторым после потребительского спроса фактором экономического роста в 2024-м.

Хотя инвестиционная активность сохранилась на высоком уровне, несмотря на рекордную базу 2023-го (тогда рост инвестиций в реальном выражении был максимальным за последние 13 лет), поквартальная динамика демонстрирует затухание темпов вложений. Так, если в первом квартале 2024-го рост инвестиций по России в целом составил 14,8%, то во втором – уже 8,7%, в третьем – еще меньше, 5,7%, а в четвертом и вовсе 4,9%. То есть во втором полугодии у инвесторов стало явно меньше «позитива», чем в первом.

И причины понятны. Как заявили в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, экономика России перешла к траектории более низких темпов роста «в условиях сверхжесткой денежно-кредитной политики и ухудшения внешних факторов». «Рост инвестиционной активности после очень сильной динамики с 2021 года замедляется на фоне дорогих кредитных ресурсов и ухудшения оценок спроса», – отмечала и Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

По оценке Райффайзенбанка, замедление роста капвложений к концу 2024 года, даже с учетом эффекта высокой базы, неудивительно «в условиях перегрева экономики и существенного ускорения динамики машиностроительного комплекса, с учетом необходимости импортозамещения». По мнению аналитика банка Станислава Мурашова, темпы роста инвестиционного спроса в этом году продолжат снижаться не только «на фоне сохранения высоких ставок», но и из-за «сокращения темпов госрасходов – бюджетный фактор прямо и косвенно обеспечивает существенную долю в финансировании совокупных инвестиционных расходов».

В Татарстане поквартальная динамика выглядит, на первый взгляд, странной (см. таблицу). Но столь резкие взлеты и падения в течение 2024 года свидетельствуют, скорее, о неравномерном распределении во времени того, что макроэкономисты называют бюджетным импульсом (а если упрощать, то гособоронзаказом).

Прогноз Минэкономики РТ – рост инвестиций по итогам 2025-го на 3,8%

Как напомнил 18 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП, высокая инвестиционная активность бизнеса в последние годы не только поддерживала рост экономики, но и ускоряла ее структурные преобразования. Но жесткая денежно-кредитная политика ЦБ (высокая ключевая ставка и новые макропруденциальные меры) привела к сжатию кредитования. А это, естественно, бьет и по инвестициям, даже несмотря на то что заемные ресурсы не главный их источник.

В ЦМАКП выделяют три системных ограничителя, определяющих саму возможность формирования полноценного инвестиционного цикла в России.

Во-первых, это высокий уровень неопределенности, сочетающийся с довольно высоким уровнем процентных ставок – «сочетание риск/доходность стимулирует бизнес скорее держать средства на счетах, чем инвестировать их».

Во-вторых, «постепенное сжатие объема основного собственного финансового ресурса для частных инвестиций – валовой прибыли».

В-третьих, физический дефицит инвестиционных ресурсов – поступавшего из недружественных стран производственного оборудования, отдельных видов сырья и компонентов. Эта проблема еще не решена, хотя ситуация здесь и улучшается. По оценке Райффайзенбанка, спрос на импортные инвесттовары остается высоким: в последние месяцы прошлого года, несмотря на спад инвестактивности и ослабление рубля, импорт машин и оборудования в РФ вырос.

В сентябре Минэкономразвития РФ прогнозировало, что рост капвложений по итогам 2025 года составит всего 2,1%. Консенсус-прогноз аналитиков «Интерфакса», опрошенных в начале февраля, более оптимистичен – на 2,7%. Но эти темпы, очевидно, несопоставимы даже с итогами 2022-го.

Правительство РФ рассчитывает на широкий набор инструментов поддержки частных капиталовложений, а также разделения рисков между бизнесом и государством (СЗПК, фабрика проектного финансирования, таксономия техсуверенитета, ОЭЗ, концессии, ГЧП, инвестиционная тарифная льгота и др.). Деваться некуда – профильным федеральным проектом поставлена цель нарастить объем инвестиций в основной капитал к 2030 году не менее чем на 60% к уровню 2020-го. По мнению экспертов, реально поддержать инвестактивность в 2025 году по-прежнему смогут либо бюджетный импульс, либо смягчение денежно-кредитной политики – других вариантов нет.

Минэкономики Татарстана ранее прогнозировало, что инвестиции в республике в этом году вырастут на 3,8% (в сопоставимых ценах), до почти 1,5 трлн рублей. Прогноз явно требует обновления, и, возможно, это уже сделано. Но в «Открытом Татарстане» пока доступны только такие цифры.

Как отмечал Мидхат Шагиахметов, задача органов власти, в том числе муниципальных, и ресурсоснабжающих компаний в нынешних условиях – с учетом всех рисков и вызовов обеспечить реализацию уже начатых инвестпроектов, направленных на наращивание объемов производства и создание новых видов продукции. Для этого необходимо «внедрить системную процедуру анализа и оценки рисков, оперативно принимать меры для их нивелирования и реализовывать государственные меры поддержки, а также оптимизировать инвестиционные процедуры».