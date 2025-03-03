Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

Разброс в динамике объемов производства в районах Татарстана по итогам 2024-го – от минус 14,2% в Муслюмовском до плюс 66,9% в Апастовском. В минус ушли в том числе такие гиганты, как Альметьевский, Елабужский и Набережные Челны. Что влияло на показатели производства «на местах» – в обзоре «Татар-информа».





Машиностроение, во многом связанное с заказами для ОПК, выросло на 17,2% в Татарстане в прошлом году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из четырех составляющих ИПП в минус ушла только добыча

Данные по темпам роста промышленности в разрезе муниципальных образований Татарстана, доступные в отчетах Минэкономики РТ на ресурсе «Открытый Татарстан», как обычно, демонстрируют чрезвычайно пеструю картину. Но это не удивительно и понятно. Каждая территория уникальна, у любого муниципалитета – неповторимая структура индустрии. А потому, казалось бы, системной картины за этим нагромождением цифр увидеть не получится.

Но это только кажется. Для начала напомним, что промышленное производство в Татарстане, как и прогнозировал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, к концу 2024-го действительно разогналось – до усредненного итогового темпа в 5%. Отгрузка же превысила 5,6 трлн рублей (13% к прошлому году, но это в действующих ценах, без коррекции на инфляцию). И это при том, что в начале прошлого года индустрия колебалась в районе стагнации, а обороты набирать начала лишь со второго полугодия. Отгрузка, напротив, весь 2024-й росла двузначными темпами.

При этом из четырех составляющих индекса промышленного производства (ИПП) в минус по итогам прошлого года ушла только добыча (на 3,2%). Энергетика выросла на 7,7%, а отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией, – на 7%. Однако главным драйвером промышленного разгона стали обрабатывающие производства, доля которых в отгрузке превышает 70%. Эта разнообразная группа отраслей, с разным весом в экономике Татарстана, в среднем выросла на 9,7%. При этом только машиностроение, во многом связанное с заказами для ОПК, – на 17,2%.

ИПП ушел в минус в 15 муниципалитетах, и среди них в основном районы «нефтяного пояса» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Производство в Альметьевской агломерации

Все это заметно проявляется и в муниципальной «промышленной» статистике. Например, по итогам 2024-го в группу районов, ИПП в которых ушел в минус, вошло 15 муниципалитетов (если не считать по факту застывший около нуля «карликовый» Кайбицкий район). И среди них в основном районы «нефтяного пояса». В том числе и абсолютный лидер по отгрузке в республике, вотчина «Татнефти» – Альметьевский район. Снижение промпроизводства по итогам года там составила 2,8% (годом ранее, напротив, фиксировался рост на 6,2%).

Но «просели» и Бугульминский, Лениногорский и Азнакаевский районы, входящие в Альметьевскую агломерацию. Усредненный ИПП по ней, по расчетам «Татар-информа», по итогам 2024-го составил 95,1%. Для сравнения: по итогам 2023-го было еще хуже – 94,3%, но тогда другие районы намного сильнее уходили в минус. Впрочем, с учетом «веса» Альметьевска в промышленности всего Татарстана эту агломерацию в принципе можно оценивать по динамике главного муниципалитета.

Химпром в Татарстане за прошлый год вырос на 4,7%, а нефтехимия и вовсе на 6,2%, и это отразилось на результатах районов, где сконцентрирована нефтехимическая промышленность Фото: © «Татар-информ»

Производство в Камской агломерации

Автопром в республике по итогам 2024-го вроде бы прибавил – на 3,5%, однако выпуск именно грузовиков сократился на 2,8%. Вероятно, с этим связаны и производственные итоги в Набережных Челнах, где работает КАМАЗ (что интересно, производство в Тукаевском районе сработало с плюсом). И – частично – в Елабуге (хотя там не все так однозначно).

Усредненный ИПП в районах Камской агломерации замедлился до скромных 1,6% (годом ранее было 2,2%). При этом в случае и с Челнами, и с Елабугой нельзя забывать про эффект высокой базы – по итогам 2023-го промпроизводство там разгонялось почти на 20% и 10% соответственно.

В целом же Камская агломерация является наиболее разнообразной по отраслевой структуре входящих в нее муниципалитетов. Ведь кроме автограда и Елабуги к ней относят и центр нефтехимии – Нижнекамский район, а также Менделеевский, Сармановский и Тукаевский районы (Минстрой РТ причисляет к агломерации также Заинский, Мамадышский и Мензелинский районы, но мы их в расчетах не учитываем; с ними средний ИПП составил бы 2,7%, но это все равно вдвое ниже индекса в 2023-м – 5%).

Производство в Нижнекамском районе ускорилось тоже по понятным причинам – химпром в Татарстане за прошлый год вырос на 4,7%, а нефтехимия, по данным Минэкономики РТ, и вовсе на 6,2% (косвенно этот фактор благодаря расположению «Казаньоргсинтеза» отразился и на показателях в Казани). С хорошим результатом завершил 2024-й и Заинский район, очевидно, за счет Заинской ГРЭС «Татэнерго», «отпахавшей» весь прошлый год с фантастической для нее загрузкой.

По объемам отгрузки сильнее всех прибавила Казань – на 9,6%, рост был обусловлен вкладом предприятий ОПК Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Производство в Казанской агломерации

Из топ-10 по объемам отгрузки сильнее всех прибавила именно Казань – на 9,6% (по итогам 2023-го индустрия в столице Татарстана выросла на 2,1%). Как докладывал на отчетной сессии Казанской городской думы 20 февраля мэр Ильсур Метшин, рост отгрузки в городе по итогам 2024-го на 20% был обусловлен вкладом предприятий ОПК.

Неудивительно, что в районах, входящих в Казанскую агломерацию, в 2024-м также сложилась ускоренная, в сравнении с общереспубликанской, динамика – усредненный ИПП составил 8,6%. В ее состав входят Зеленодольский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Высокогорский и Пестречинский районы.

По итогам 2023-го рост по агломерации составлял всего 0,7%, но тогда почти «в ноль» сработал Высокогорский, проседал Пестречинский, а Верхнеуслонский район вообще опускался ниже плинтуса: производство там сокращалось более чем на треть (к 2022-му). За прошлый год первые два района заметно прибавили, а вот Верхнеуслонский, получается, лишь частично отыграл провал (рост на 23,8%).

Чистопольскому району, который по итогам 2024-го стал вторым в Татарстане по темпам ИПП, вероятно, помог фактор ОПК Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чистополь в числе лидеров, Кукмор – аутсайдеров

«Фактор ОПК», вероятно, помог и Чистопольскому району, который по итогам 2024-го стал вторым в Татарстане по темпам ИПП (по отгрузке он занимает 11-е место). Это отдача на инвестиции – как отмечал на «часе инвестора» в АИР РТ летом прошлого года глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов, в 2023-м в район пришло почти вдовое больше вложений, чем в 2022-м (более 8,4 млрд рублей).

Кратно наращивали производство НПЦ «Восток» и другие предприятия, выполняющие заказы для ОПК. Развивалась и ТОСЭР «Чистополь», где работает 28 компаний (самая успешная из них – «КамЛит», выпускающая комплектующие для погружных насосов). И индустриальные парки, в том числе два частных (один был создан в прошлом году на площадке бывшего хлебозавода).

Среди абсолютных аутсайдеров по объему промпроизводства по итогам 2024-го – Муслюмовский и Кукморский районы, в обоих он просел почти на 15%. Также в отстающих оказались Сармановский и Сабинский (более чем на 5%), Нурлатский районы. То есть в основном это нефтедобывающие районы. Исключение – Кукмор, где высока доля машиностроения и легкой промышленности, а также Сабинский, в котором расположено Шеморданское ЛПУ «Газпром трансгаз Казани».

Как «Татар-информ» отмечал ранее, хотя в ряде районов темпы роста индустрии и могут поразить воображение, муниципалитеты, которые вносят наибольший вклад в промышленное производство в республике, – Альметьевский, Нижнекамский, Елабужский районы, Казань и Челны – развиваются с умеренной динамикой. И это объяснимо – чем крупнее экономика, тем менее вероятно, что за один год она сможет разогнаться (или просесть) в каких-то совершенно фантастических диапазонах.

А в Атнинском или Апастовском районах такое возможно. Резкие взлеты в таких муниципалитетах объясняются и масштабами местной промышленности, и низкой базой – запуск одного или пары предприятий в таких условиях способен быстро и мощно украсить цифры (или наоборот). С гигантами такие фокусы, очевидно, невозможны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году промышленное производство в Татарстане должно вырасти на 3,1%

Конечно, ИПП в целом по Татарстану – это не среднее арифметическое от аналогичных индексов в районах республики. Экономический рост (или падение) в муниципалитетах отражает прежде всего пертурбации хозяйственной деятельности в локальных точках. В то же время из деятельности сотен и тысяч предприятий различных отраслей, разбросанных по районам, складывается в итоге и общая картина индустриального развития Татарстана.

Системно управлять этими процессами власти могут через инвестиции и развитие индустриальных парков и при максимальной вовлеченности во все процессы районных глав и сформированных ими управленческих команд. При этом чем меньше масштаб районной экономики, тем сильнее в ней может проявиться влияние такого «человеческого фактора». Районы-гиганты же, вроде Нижнекамского или Альметьевского, больше зависят от колебаний на глобальных рынках.

Напомним, что на отгрузке в районах динамика ИПП отражается не прямо. Связано это с тем, что стоимость отгруженных, то есть проданных предприятиями, товаров собственного производства (а также работ и услуг) терорганы Росстата рассчитывают в фактических отпускных ценах. Поэтому эти суммы зависят не столько от выпуска продукции в натуральном выражении (который может «гулять» в течение года в связи с различными факторами – от ремонтов до отпусков), сколько от ценообразования (волатильного в еще большей степени). А вот ИПП характеризует рост (либо снижение, если его значение опускается ниже планки в 100%) в индустрии в натуральном выражении и в сопоставимых ценах.

По итогам 2025 года, по прогнозу Минэкономики РТ, промышленное производство в республике должно вырасти на 3,1%, а отгрузка – превысить 5,5 трлн рублей (с учетом итогов 2024-го прогноз, очевидно, требует радикального пересмотра, но пока на портале «Открытый Татарстан» выложены такие цифры).

Ведомство Мидхата Шагиахметова обычно сильно осторожничает, поэтому по факту итоговые показатели могут оказаться лучше ИПП на 2024 год, например, прогнозировали на уровне 2,7%. Тем более что инвестиции в Татарстан по итогам прошлого года выросли на 12%, впервые в истории превысив рекордные 1,4 трлн рублей. Отдача от них, как правило, приходит с коротким лагом.